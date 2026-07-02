Lunedì 6 luglio, a Pollica, prenderà il via un appuntamento di rilievo per il futuro del settore agroalimentare e delle politiche europee. L’Associazione Scientifica Centro di Portici e il Future Food Institute inaugurano la quinta edizione della Summer School sulla Politica Agraria presso il Paideia Campus. La Summer School è uno dei principali appuntamenti italiani di confronto tra ricerca, istituzioni e amministrazioni pubbliche sui temi dell’evoluzione delle politiche agricole, dello sviluppo rurale e della governance territoriale.

Per cinque giorni, a Pollica, decisori pubblici, istituzioni europee, università e organizzazioni internazionali lavoreranno insieme per costruire strumenti, metodologie e visioni capaci di accompagnare la transizione dei sistemi agroalimentari e dei territori verso un futuro più resiliente, competitivo e sostenibile. In questo contesto, il modello Pollica e l’esperienza del Future Food Institute rappresentano un caso di studio internazionale, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, ricerca e comunità possa generare innovazione, rigenerazione territoriale e nuove politiche per la prosperità delle aree rurali.

Ad animare il confronto saranno alcuni dei protagonisti del dibattito internazionale, tra cui Pasquale Di Rubbo (Deputy Head of Unit, DG AGRI – Commissione Europea), David Laborde (Direttore Agrifood Economics Division, FAO), Stefano Pisani (Sindaco di Pollica e promotore del modello Pollica e del Masterplan Strategico Cilento Sud), Sara Roversi (Presidente del Future Food Institute e fondatrice del Paideia Campus) e Raffaele Zanoli (Università Politecnica delle Marche), tra i massimi esperti di Q-Methodology applicata alle politiche agroalimentari.

Ci farebbe davvero molto piacere averti con noi il 6 luglio per l’inaugurazione presso il Castello dei Principi Capano, sede del Paideia Campus, per incontrare i protagonisti e toccare con mano questo Living Lab dove le politiche agricole diventano pratica quotidiana.

Di seguito trovi il programma.

Programma

Inaugurazione

6 luglio 2026 | Ore 20.00

Paideia Campus – Castello dei Principi Capano, Pollica (SA)

L’apertura ufficiale della Summer School 2026 sulla Politica Agraria si terrà presso il Castello dei Principi Capano, sede del Paideia Campus e del Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”, con i saluti istituzionali e l’avvio dei lavori della 67ª edizione del Master in Politica Agraria.

Interverranno:

Maria Carmela Serluca, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania

Stefano Pisani, Sindaco di Pollica

Pasquale Di Rubbo, Deputy Head of Unit, DG AGRI – Commissione Europea

Teresa Del Giudice, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II

Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute e fondatrice del Paideia Campus

A seguire, si terrà un Convivio Mediterraneo, momento di incontro e networking dedicato alla celebrazione del patrimonio gastronomico delle Terre della Dieta Mediterranea, attraverso un percorso enogastronomico che valorizza biodiversità, produzioni locali e cultura alimentare come espressione di identità, prosperità e sviluppo territoriale.

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