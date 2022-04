PNRR, GIARRIZZO (M5S): 2,5 MILIONI A VALGUARNERA E 3 MILIONI A NICOSIA PER ASILI NIDO

20 APR – “Sono felicissimo che il lavoro svolto a Roma continui a dare i suoi frutti. Oggi parlo di una grande opportunità per il mio paesino Valguarnera Caropepe e per Nicosia. Grazie ai fondi del PNRR infatti, con il costante lavoro che facciamo in Parlamento, le amministrazioni hanno potuto presentare dei progetti per la ristrutturazione, adeguamento sismico, realizzazione di impianti e messa in sicurezza degli asili nido. Così, attraverso le risorse messe a disposizione dal Bando, l’asilo di contrada Montagna a Valguarnera Caropepe potrà beneficiare di 2.5 milioni di euro; mentre l’asilo di via San Giovanni a Nicosia potrà beneficiare di quasi 3 milioni di euro. Per quanto riguarda le altre scuole presenti nella provincia e nel resto della Sicilia, invece, c’è ancora tempo per accedere al bando grazie alla proroga che abbiamo chiesto con il Movimento 5 Stelle”. A darne notizia è il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, l’Onorevole Andrea Giarrizzo.

“Nello specifico, – spiega il deputato – il Bando per gli asili nido rientra nella Missione 4 ‘Istruzione e ricerca’, Componente 1 ‘Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università’, Investimento 1.1 ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’. Attualmente, la quantità di risorse richieste, ammonta ad un totale di circa 2 miliardi di euro su 2,4 disponibili. I 400 milioni residui andranno immediatamente ricollocati e saranno destinati all’ulteriore finanziamento delle candidature già pervenute nell’ambito del bando PNRR per l’incremento dei poli dell’infanzia per la fascia 0-6 anni. In seguito, circa 70 milioni ancora residui saranno oggetto di un nuovo bando per gli asili nido destinato ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità alla Sicilia e alla Basilicata e Molise. Per loro ci sarà un ulteriore avviso con scadenza a fine maggio e i Comuni saranno accompagnati nuovamente nella presentazione delle proposte”.

“L’obiettivo è quello di garantire alle regioni del Sud una quota pari al 55,29% dei fondi totali, superiore a quella del 40% prevista inizialmente. Ad oggi, possiamo affermare che la prima proroga si è già rivelata un successo. Sono difatti 1.676 le domande al 1° aprile, a fronte delle 953 del 28 febbraio, con un 76% in più di richieste pervenute. Un importante traguardo raggiunto anche grazie al prezioso lavoro portato avanti dalla Sottosegretaria Barbara Floridia” conclude Giarrizzo.

Visite: 33