Plastica, incontro Regione-Anci Sicilia su criticità raccolta. Colianni: «Mi farò portavoce col governo nazionale per soluzione»

«L’incontro di questa mattina con i rappresentanti di Anci Sicilia, Corepla e delle Srr siciliane è stato molto utile per fare il punto sull’emergenza che molti Comuni siciliani stanno riscontrando relativamente al conferimento degli imballaggi in plastica e sulle difficoltà crescenti nel settore dei rifiuti tessili. Si tratta di una questione che ha una dimensione nazionale quindi ho assicurato che mi farò portavoce con il governo centrale per individuare un percorso sostenibile per risolvere il problema». Lo dice l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.

«Con tutti i presenti – prosegue l’assessore – abbiamo concordato di rivederci al più presto, dopo che avrò avuto un’interlocuzione col ministero competente. Intanto abbiamo ricevuto rassicurazioni dai rappresentanti dei consorzi di filiera che si impegneranno per evitare eccessivi disagi, nell’imminente, ai Comuni. Serve la collaborazione di tutti per arrivare a un intervento che sia risolutivo nel lungo termine».

