Più forte del vento, più rossa che mai: il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP lancia una campagna di comunicazione dopo i danni lasciati dal passaggio del ciclone Harry

Una campagna di comunicazione per sostenere i produttori colpiti dal ciclone Harry e difendere la qualità dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, simbolo di resilienza e identità. Diana (Presidente): “confidiamo nei nostri alleati, i consumatori”

“Più forte del vento, più rossa che mai: il ciclone Harry ci ha provato, ma il cuore dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP batte più forte che mai”. È il testo che accompagna l’immagine simbolo della campagna di promozione realizzata dall’agenzia siciliana Fraom Design, condotta dal giovane catanese Francesco Santoro, e che il Consorzio di Tutela dell’Arancia di Sicilia IGP ha fatto partire sui social in seguito ai danni riportati negli agrumeti a causa del passaggio del Ciclone Harry. L’immagine mostra una splendida arancia rossa di Sicilia IGP che lascia cadere una lacrima, emblema della resilienza e della forza dei produttori.

“Il passaggio del ciclone Harry ha lasciato dietro di sé numerosi danni, mettendo a dura prova i nostri associati – spiega il Presidente del Consorzio di tutela, Gerardo Diana – nonostante le difficoltà, tutta la filiera ha lavorato incessantemente per garantire ai nostri alleati di sempre, i consumatori, la qualità e la bontà di un’arancia sana, autentica e genuina”.

Negli agrumeti dell’areale IGP la raccolta quest’anno è più impegnativa che mai: i costi sono raddoppiati, occorrono fino a quattro passaggi nelle macchine per una cernita e un controllo ancora più rigoroso del prodotto, con conseguente aumento delle spese di energia elettrica. Di fronte a queste sfide, il Consorzio ha chiesto pubblicamente il sostegno di tutti “è necessario fare sistema, unire le forze come paese per sostenere i nostri produttori e difendere la tradizione e il valore dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP per questo abbiamo invitato media, istituzioni e cittadini a condividere la campagna e a scegliere l’Arancia Rossa di Sicilia IGP, simbolo di eccellenza, passione e identità siciliana perché insieme, possiamo superare le avversità e far brillare ancora di più il rosso della nostra terra”, ancora Gerardo Diana.

Il Consorzio di Tutela sottolinea che, nonostante l’imprevisto meteorologico, la filiera sta lavorando con la massima attenzione per offrire ai mercati solo frutti selezionati e di eccellente qualità, mantenendo viva la tradizione e il valore delle eccellenze siciliane.

