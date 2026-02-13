Storie correlate

SMART AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, SAMOTHRACE FA TAPPA A RAGUSA

Riccardo Febbraio 13, 2026 0

Allarme arance egiziane: più controlli su prodotto anche per la salute del consumatore Il monito del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Agricoltura e crisi climatica: solo nel 2024 danni per 9 miliardi di euro. In arrivo il corso Cineas – Asnacodi per formare i professionisti della gestione del rischio nel settore agricolo

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Ultime notizie

GANGI; ACCORDO CON ENEL GREEN POWER ITALIA PER LA RICOSTRUZIONE DEL PARCO EOLICO DI MONTE ZIMMARA

Riccardo Febbraio 13, 2026 0

PRESIDIO CONTRO IL DDL STUPRI: SENZA CONSENSO È STUPRO Il 15 febbraio 2026 alle 10.30 in piazza Stesicoro a Catania

Riccardo Febbraio 13, 2026 0

Fiumi, conclusi i lavori nel torrente Milicia nel Palermitano: scongiurato il rischio esondazione nei pressi di strade e ferrovia

Riccardo Febbraio 13, 2026 0

CONSULTA DEGLI INGENGERI AL PRESIDENTE SCHIFANI: UNA LONG LIST DI ESPERTI PER ACCELERARE GLI INTERVENTI

Riccardo Febbraio 13, 2026 0