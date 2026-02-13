Si terrà venerdì 13 febbraio dalle 18 a palazzo di Città di Regalbuto la Conferenza Stampa di presentazione della Final Four di Coppa Sicilia “La Dolce Vita” che di disputerà nella giornata di sabato 14 febbraio al palazzetto dello sport di Piano Arena. Alla manifestazione organizzata dalla società della Pallamano Regalbuto con il supporto del Comitato regionale Sicilia Figh partecipano le prime 4 squadre classificate al termine del girone di andata del Campionato di serie B maschile, “Salute & Benessere” vale a dire Albatro N.G, Pallamano Regalbuto, Aretusa Siracusa e Autosicura Marsala.

Alla conferenza stampa di presentazione saranno presenti il Presidente del Comitato regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria, il sindaco di Regalbuto Angelo Longo, il Presidente della Pallamano Regalbuto VIncenzo Sassano, il coordinatore tecnico della Pallamano Regalbuto Salvo Cardaci, l’assessore allo sport del Comune di Regalbuto Maria Concetta Ferrante.

Per quanto riguarda invece il programma della Final Four dalle 9,45 la disputa delle semifinali

Pallamano Regalbuto – Aretusa Siracusa

Autosicura Marsala – Albatro N.G

Le finali nel pomeriggio dalle 17,15 prima per il terzo e qurto posto e successivamente quella che assegnerà la Coppa Sicilia. A seguire la cerimonia di premiazione.

Tutte e quattro le gare avranno una copertura in diretta streaming.

Advertisement

Advertisement

Visite: 103