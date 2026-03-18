Piazza Armerina: Inaugurata in Piazza Garibaldi la pietra miliare del Cammino di Santiago

Inaugurata in Piazza Garibaldi la pietra miliare del Cammino di Santiago

Questa mattina in Piazza Garibaldi è stata inaugurata la pietra miliare del Cammino di Santiago, un segno simbolico ma allo stesso tempo concreto che inserisce la città nella grande rete dei cammini spirituali europei.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo della piazza come crocevia di pellegrini e punto di incontro tra fede, spiritualità e turismo lento. La città diventa così una tappa significativa del Cammino di San Giacomo, che si collega e dialoga con il Cammino di Santiago di Sicilia, contribuendo a valorizzare il territorio, la sua identità culturale e le sue tradizioni religiose.

«È una giornata particolarmente significativa – dichiara il sindaco Nino Cammarata – perché con questa pietra miliare la nostra città entra simbolicamente nella grande rete dei cammini europei. I cammini rappresentano molto più di un semplice percorso: sono un’esperienza di spiritualità, incontro tra popoli e valorizzazione dei territori. Per noi significa aprirci sempre di più ad un turismo consapevole, legato alla storia, alla fede e alla bellezza dei nostri luoghi. Piazza Garibaldi diventa così un punto di riferimento per pellegrini e viaggiatori che scelgono di attraversare la Sicilia seguendo il Cammino di San Giacomo».

«È anche – aggiunge il sindaco – un’opportunità di crescita culturale e turistica per tutta la comunità, capace di mettere in rete associazioni, istituzioni e volontari che credono nel valore dei cammini».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’associazione Il Borgo di San Giacomo, alla presidente Lucia Giunta e a Totò Trumino, per l’impegno e la passione con cui hanno lavorato alla realizzazione dell’iniziativa.

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