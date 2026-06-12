Finale Nazionale Kellogg’s Under 19 Gold al via la prima giornata di gare (in Aggiornamento)

12 Giugno 2026

Sono iniziate le Finali Nazionali Kellogg’s Under-19 Gold a Piazza Armerina! La cerimonia d’apertura si è svolta al Palazzetto Provinciale, dove si giocheranno i primi due turni e le finali dal 1º al 4º posto. Tutte le squadre hanno sfilato sul nuovo parquet dell’impianto inaugurato a fine 2025 con la maglia speciale dedicata all’evento, assaggiando l’atmosfera della competizione che mette in palio il Trofeo Mario Delle Cave. È la prima volta che una finale nazionale si disputa nel comune dell’Ennese ed è la 15ª volta in Sicilia, dove torna dopo le finali U19 Eccellenza del 2022.

La cerimonia d’apertura è stata aperta dai Musici Nobile Quartiere Monte Mira, che hanno mostrato al pubblico la tradizione del Palio dei Normanni. Sono intervenuti i consiglieri federali Julio Trovato e Fausto Chirizzi, che ha aperto ufficialmente le finali in quanto capo della commissione esecutiva, la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti, la vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Luisa Lantieri, il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata e il presidente della Siaz Basket Fabio La Versa.

Queste le formazioni che oggi scenderanno in campo: Accademia Bk Altomilanese (Lombardia), FPF Francavilla (Puglia), Ayers Rock Gallarate (Lombardia), Svincolati Milazzo (Sicilia), International Basket Imola (Emilia-Romagna), UCC Assigeco (Lombardia), Piacenza Young (Emilia-Romagna) e Azimut Pallacanestro Vado (Piemonte).

Oggi si inizia alle 14 con Altomilanese-Francavilla, a seguire Gallarate-Milazzo, Imola-Casalpusterlengo e Piacenza-Vado. Le vincenti andranno avanti nel tabellone principale fino al titolo nazionale U19 Gold, le altre invece continueranno a spareggiare per la classificazione dal 5º all’8º posto. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul canale @fipbasketv Youtube.

Tutte le partite sono poi “free” sull’App FIP Stats, l’app disponibile su Play Store e App Store, che permette agli appassionati di seguire live l’andamento delle gare. Attraverso FIP Stats, sarà possibile consultare in tempo reale il boxscore aggiornato con i principali dati di ogni giocatore/giocatrice come punti, minuti giocati, falli, percentuali di tiro, assist e rimbalzi. Grazie alla funzione play-by-play, ogni azione della partita verrà raccontata in diretta, consentendo di restare aggiornati su canestri, falli e momenti chiave anche a distanza. L’app offre inoltre strumenti di analisi avanzata come mappe di tiro, statistiche dettagliate e confronti tra giocatori e squadre, oltre alle classifiche e ai leader statistici delle competizioni.

Albo d’oro

2024/25 Libertas Cernusco

2023/24 Stella Azzurra Roma

2016/17 Pallacanestro Novellara (Under 18 Elite)

2015/16 Dinamo Sassari (Under 18 Elite)

2014/15 Sam Roma (Elite)

2013/14 Junior Basket Ravenna (Elite)

2012/13 Maior Senigallia

2011/12 Pallacanestro Codroipese

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