La Cooper T53 F1 è la prima regina del Gran Premio del Mediterraneo

A Pergusa il tedesco Friedrichs ha vinto gara 1 delle Formula 1 storiche protagoniste della Settimana Motoristica Ennese che rivive il mito delle monoposto di Campioni del Mondo come Fangio, Brabham e Clark. Le Sport/GT di Le Mans salutano il primo posto della Lotus Elan con Ellis-Thomas, mentre fra le F.Junior l’ha spuntata la Lotus 22 di Richards. Domenica il gran finale: gara 2 delle tre categorie alle 10.10, 15.00 e 16.25 in diretta tv e web

Pergusa (EN), 18 maggio 2024. E’ un trionfo di prestigio ed epica automobilistica la prima giornata di gare della Settimana Motoristica Ennese, che all’Autodromo di Pergusa dà appuntamento al gran finale di domenica 19 maggio con le leggendarie monoposto di F1 ante-1966, le Sport/GT dell’endurance degli albori e le Formula Junior dell’epoca. Un tuffo nella storia degli anni ruggenti delle corse che ha riportato in Sicilia il mito con presenti 80 auto e oltre cento piloti di otto nazionalità diverse. Regine assolute le Formula 1 di campioni del calibro di Fangio, Brabham, Clark e tanti altri. Nel sabato pomeriggio di Pergusa la Cooper T53 campione del mondo nel 1960 proprio con Jack Brabham si è aggiudicata gara 1 del Gran Premio del Mediterraneo con Rudi Friedrichs al volante. Con il tedesco, autore anche della pole position in 1’53”644, sul podio F1 sono saliti l’inglese Justin Maeers, secondo con un’altra Cooper T53, e l’olandese Michel Kuiper, terzo su Brabham BT4 del 1963. Le monoposto più prestigiose torneranno in pista domani (domenica) per gara 2, che celebra il vincitore finale del Gran Premio del Mediterraneo e prende il via alle 16.25, preceduta dal saluto del presidente del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa Mario Sgrò e delle autorità, fra le quali già sabato erano presenti gli assessori regionali a Territorio e Ambiente e a Sport e Turismo, l’assessore comunale allo Sport e il presidente dell’Università Kore di Enna Cataldo Salerno. L’appuntamento clou domenica sarà seguito in diretta televisiva su MsMotor TV nel pomeriggio dalle 15.45 alle 17.00, oltre che in live streaming sui canali web collegati all’evento.

Diretta televisiva domenica mattina dalle 10.00 alle 11.30 in questo caso su Plus TV (Sky 814) e i vari live streaming sono previsti anche per la decisiva gara 2 delle affascinanti auto Sport/GT/Turismo provenienti dal mondo della Le Mans, che a Pergusa si sfidano per la Coppa Città di Enna sulla distanza “endurance” di 75 minuti + 75 minuti. In gara 1 sabato pomeriggio ha tagliato il traguardo al primo posto la Lotus Elan 26R in versione speciale Shapecraft (solo 3 modelli prodotti) condotta dall’equipaggio formato dai britannici Robin Ellis e Julian Thomas, mentre si è dovuta arrendere per una noia tecnica a pochi minuti dal termine l’AC Cobra 289 che aveva ottenuto la pole position con in 1’57”644 con i britannici Chris Chiles padre e figlio. Il podio assoluto della categoria sarà deciso soltanto domenica per somma dei tempi delle due corse.

Infine, gara 2 della Formula Junior prenderà il via domenica alle 15.00 a precedere il clou delle Formula 1. Le storiche monoposto propedeutiche sono in lizza per il Premio Pergusa, inaugurato dalla pole position della Lotus 22 del 1963, che con Clive Richards al volante ha girato sul circuito intorno al lago in 1’57”278. Il pilota britannico ha poi vinto gara 1 precedendo sul podio Manfredo Rossi di Montelera, anche lui con la Lotus 22, e il britannico Lee Mowle, terzo su Lotus 20/22 del 1961. Nel contesto delle premiazioni di domenica, per la prima volta sarà assegnato il Premio Grandi Navi Veloci, consegnato dal direttore del settore Cargo Matteo De Candia, e sarà riproposto dopo diversi anni un riconoscimento particolarmente sentito nel contesto di Pergusa, ovvero lo storico Premio Jean Lucien Bonnet.

Visite: 90