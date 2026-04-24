PER LO STAR WARS DAY, LE CAMPIONESSE DI APNEA ALESSIA ZECCHINI

E HELENA BOURDILLON SI SFIDANO SOTT’ACQUA A Y-40 THE DEEP JOY

La campionessa del mondo, italiana, e la campionessa inglese celebrano il 4 maggio (e la loro amicizia) in immersione in apnea nella piscina con acqua termale più profonda del mondo

È con un nuovo video subacqueo tra primatiste dell’apnea che il 4 maggio Y-40 The Deep Joy celebrerà lo Star Wars Day. In occasione della giornata mondiale dedicata alla saga creata da George Lucas, infatti, due eccellenze dell’apnea ed il grande cinema si sono incontrate – e sfidate! – nello spazio d’acqua termale più profondo al mondo.

Le due icone sportive coinvolte in questa sfida epica sono Alessia Zecchini, 40 record mondiali di apnea profonda, tra cui i celeberrimi 123 metri con la monopinna e 113 metri con le due pinne, e Helena Bourdillon, atleta d’élite britannica fresca reduce da 4 record mondiali nella categoria Masters, che in carriera ha registrato 16 record per la Gran Bretagna.

Il loro duello tra Jedi, interamente coreografato in apnea a diversi metri di profondità in Y-40, ha celebrato il leggendario motto “May The Force Be With You” nel video girato da Matt Evans, videomaker subacqueo fondatore del gruppo Deep Altitudes. La visione di quest’ultimo ha creato alcune immagini ad alto impatto, trasformando con il collega Umberto Aiti le profondità di Y-40 in un set cinematografico sommerso, sfruttando la trasparenza cristallina dell’acqua termale per esaltare i colori delle spade laser e la fluidità dei movimenti delle due campionesse.

Se le due protagoniste dell’impresa sono notoriamente due delle figure più influenti dell’apnea internazionale, il loro duello galattico negli Y-40 Studios nulla ha a che fare con la normale quotidianità fatta di allenamenti insieme e di condivisione di tuffi, una come safety dell’altra e viceversa.

“È stato proprio durante uno di questi allenamenti che ho chiesto loro di giocare con le luci subacquee – ricorda Matt Evans – Le due atlete e amiche hanno iniziato ad improvvisare una sfida che ha fatto sorridere tutti i subacquei in immersione in quel momento e ci ha ispirato la produzione di questo breve omaggio alla cultura pop, visto l’avvicinarsi dei 50 anni di Star Wars”.

“Ho conosciuto Helena tantissimi anni fa a Roatan – rievoca Alessia Zecchini – durante il campionato del mondo del 2017, e da quel momento è nata un’amicizia bellissima che ci ha portato a conoscerci, aiutarci e supportarci sempre di più in ogni situazione, ma anche ad allenarci insieme per gareggiare a fianco l’una dell’altra nelle gare più importanti”.

“Nessuno più di Alessia ed Helena potrebbe dimostrare come l’apnea sia non solo disciplina estrema, ma soprattutto motivo di divertimento e, perché no, una forma d’arte – sottolinea Giovanni Boaretto, executive manager della struttura da record – Questo spazio sommerso in cui tutto è possibile vede queste due atlete allenarsi durante il periodo invernale grazie alla temperatura costante dell’acqua tra i 32 e 34°C e preparare qui ogni anno la loro stagione agonistica estiva. In modo spontaneo è nato questo progetto artistico”.

Il video sarà disponibile sui profili ufficiali Instagram, Facebook e YouTube di Y-40® a partire da lunedì 4 maggio.

Advertisement

Advertisement

Visite: 48