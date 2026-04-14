THE HORSE CLUB CONQUISTA IL PODIO ALLA 1ª TAPPA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI GYMKANA WESTERN 🏆

Si è svolta ieri, 12 aprile 2026, presso la Tenuta Ambelia di Militello (CT), la prima tappa del Campionato Regionale di Gymkana Western una delle competizioni equestri più attese del panorama siciliano.

Tra i protagonisti della giornata si è distinta Giulia Bruno @_.giuli_hr, giovane atleta della nostra scuderia, che ha saputo imporsi nella categoria Young con una prestazione di assoluto livello. Percorso netto con il miglior tempo in gara: numeri che parlano da soli e che testimoniano la qualità del lavoro svolto.

Gareggiando al fianco dei maneggi più rinomati della Sicilia, Giulia ha dimostrato determinazione, sicurezza e concentrazione, conquistando il primo posto sul podio.

Ogni vittoria ha le sue radici: nella passione di chi ogni giorno dà vita al The Horse Club, e nella guida esperta di Giampiero Taormina, istruttore che ha saputo far emergere il meglio dalla sua atleta.

Un pensiero speciale va al papà di Giulia. Perché dietro ogni traguardo di una figlia c’è sempre un genitore che silenziosamente si muove, percorre strade e affronta distanze senza mai chiedere nulla in cambio. Solo per vedere brillare i suoi occhi. Grazie da parte nostra per essere un padre straordinario.

Giulia, guardandoti ieri in quella pista ci hai regalato un’emozione che difficilmente dimenticheremo. Hai gareggiato con una maturità e una grazia che vanno ben oltre la tua età. Sappi che ogni sacrificio, ogni allenamento, ogni momento difficile ti ha portata esattamente qui, su quel podio. Siamo orgogliosi di te, non solo per la vittoria, ma per la ragazza straordinaria che sei. Questo è solo il tuo primo capitolo. E noi saremo sempre al tuo fianco a scriverlo insieme.

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