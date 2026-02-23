PD ENNA: DALLA PARTE DELLA SCUOLA. DALLA PARTE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE: IL 27 FEBBRAIO INCONTRO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DALLA PARTE DELLA SCUOLA. DALLA PARTE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE.

Il Partito Democratico della provincia di Enna promuove, in collaborazione con il dipartimento scuola del PD Sicilia, un momento di confronto dedicato alle principali emergenze del sistema scolastico del nostro territorio.

🗓 Venerdì 27 febbraio

🕦 Ore 11:00

📍 Libero Consorzio Comunale di Enna

Interverranno dopo i saluti istituzionali del Presidente del Libero consorzio di Enna, Avv. Piero Capizzi:

🔹 On. Valentina Chinnici , Vicepresidente Commissione Istruzione – ARS

🔹 On. Irene Manzi, Capogruppo Commissione Istruzione – Camera dei Deputati

La presenza delle deputate componenti delle Commissioni Istruzione all’ARS e alla Camera dei Deputati ha un obiettivo preciso: ascoltare direttamente le istanze del territorio e trasformarle in iniziative parlamentari concrete, affinché le criticità che vivono le scuole, gli studenti e gli amministratori non restino inascoltate ma trovino risposte normative e politiche adeguate.

Saranno trattati temi centrali per il futuro della nostra provincia:

✔ dispersione scolastica

✔ edilizia scolastica

✔ dimensionamento

✔ aree interne

✔ diritto allo studio

✔ povertà educativa

✔ inclusione

