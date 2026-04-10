Un’altra “finale” da non potere fallire. E’ quella che giocherà sabato prossimo 11 aprile la Orlando Pallamano Haenna che ospita al palazzetto dello sport di Enna bassa il Chieti. I gialloverdi quando mancano 4 giornate al termine del campionato guidano la classifica del girone B del Campionato di serie Silver.

E quindi se vogliono coronare un sogno carezzato per tutta la stagione, non possono assolutamente fallire nessuno degli ultimi 4 appuntamenti.

Attualmente i gialloverdi guidano la graduatoria con 24 punti e nell’ultimo turno disputato prima delle festività paasquali hanno vinto in casa il derby di Sicilia contro il Cus Palermo. Il Cheti invece è reduce dal pari sul campo del Girgenti e i punti in graduatoria sono 8. Sul piano statistico le reti segnate dalla Orlando Pallamano Haenna sono 472 mentre quelle subite invece 371. Per il Chieti le reti all’attivo 396 mentre quelle al passimo 448.

Alessio Corrias con 106 reti migliore marcatore degli ennesi, terzo in assoluto e primo degli italiani. Lo segue con 77 reti l’italo argentino Nicolas Dieguez.

Nel Chieti chi ha segnato il maggiore numero di reti è Cristian Giampietro con 83 reti seguito da Samuele Caramagno con 59.

“I nostri ragazzi in questo periodo di feste si sono allenati con grande intensità e concentrazione – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – il fatto di giocare in casa è chiaro che ci da un vantaggio ma le partite si vincono giocandole per tutti i 60’. Quindi nulla di scontato. E proprio in gare come questa che sulla carta possano sembrare facili abbiamo la necessità di avere il massimo sostegno del nostro pubblico a cui lanciamo un appello per essere sempre numeroso per come è stato per tutto l’arco del campionato”.

Inizio dell’incontro alle 18 con diretta sul canale You Tube Pallamanotv.

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