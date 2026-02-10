Pallamano BM i risultati della undicesima giornata: sabato prossimo a Regalbuto la Coppa Sicilia
Albatro Siracusa N.G e Regalbuto allungano sulle terze e quarte. Questo l’esito della undicesima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria. La formazione siracusana ha vinto il derby contro l’altra formazione dell’Albatro Y.G, mentre il Regalbuto ha battuto tra le mura amiche l’Aretusa Siracusa che così viene agganciata al terzo posto dall’Autosicura Marsala che davanti ai propri sostenitori ha regolato il Caffè Klara Avola. Per quanto riguarda gli altri incontro Puleo Giovinetto Petrosino corsaro sul campo dell’Agriblu Modica e Pallamano Alcamo sconfitto sul campo del TH Mascalucia e sconfitta a domicilio per il New Handball Mascalucia con il Villaurea Palermo.
Questi in dettaglio i risultati della undicesima giornata:
Albatro N.G – Albatro Y.G 47 – 39
Pallamano Regalbuto – Aretusa Siracusa 33 – 31
Agriblu Modica – Puleo Giovinetto Petrosino 24 – 32
TH Mascalucia – Pallamano Alcamo 35 – 22
Autosicura Marsala – Caffè Klara Avola 34 – 18
New Handball Mascalucia – Villaurea Palermo 35 – 39
Classifica
Albatro N.G 22
Pallamano Regalbuto 20
Pallamano Aretusa 16
Autosicura Marsala 16
TH Mascalucia 14
Caffè Klara Avola 10
Abatro Y.G. 10
Villaurea 8
Agriblu Modica 4
New Handball Mascalucia 2
Pallamano Alcamo 0
Classifica Marcatori
Cristian Falsaperla 126
Adam Merghali 119
Tom Luca Gourseau 115
Cristian Li Rosi 95
Francesco Falco 76
Daniele D’Alberti 70
Mrabert Mohamed Salah 70
Andrea Parisi Assenza 65
Giovanni Mattarella 64
Riccardo Giuffrida 62
Ed adesso il campionato si ferma per dare spazio alla competizione più importante organizzata dal Comitato Regionale Sicilia ovvero la Coppa Sicilia che anche nell’edizione 2026 sarà disputata al palazzetto dello sport di Piano Arena a Regalbuto sabato 14 febbraio. La manifestazione è organizzata dalla locale società della Pallamano Regalbuto. Vi partecipano le 4 quadro formazioni al termine del girone di andata del campionato di serie B vale a dire Albatro N.G, Pallamano Regalbuto, Aretusa Siracusa e Autosicura Marsala.
Il programma prevede la mattina gli incontri di semifinale con Pallamano Regalbuto – Aretusa e Albatro – Autosicura Marsala.
Nel pomeriggio la finale per il terzo e quarto posto ed a continuare ed a concludere la manifestazione la finale che assegna l’ambito trofeo.