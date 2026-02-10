Albatro Siracusa N.G e Regalbuto allungano sulle terze e quarte. Questo l’esito della undicesima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria. La formazione siracusana ha vinto il derby contro l’altra formazione dell’Albatro Y.G, mentre il Regalbuto ha battuto tra le mura amiche l’Aretusa Siracusa che così viene agganciata al terzo posto dall’Autosicura Marsala che davanti ai propri sostenitori ha regolato il Caffè Klara Avola. Per quanto riguarda gli altri incontro Puleo Giovinetto Petrosino corsaro sul campo dell’Agriblu Modica e Pallamano Alcamo sconfitto sul campo del TH Mascalucia e sconfitta a domicilio per il New Handball Mascalucia con il Villaurea Palermo.

Questi in dettaglio i risultati della undicesima giornata:

Albatro N.G – Albatro Y.G 47 – 39

Pallamano Regalbuto – Aretusa Siracusa 33 – 31

Agriblu Modica – Puleo Giovinetto Petrosino 24 – 32

TH Mascalucia – Pallamano Alcamo 35 – 22

Autosicura Marsala – Caffè Klara Avola 34 – 18

New Handball Mascalucia – Villaurea Palermo 35 – 39

Classifica

Albatro N.G 22

Pallamano Regalbuto 20

Pallamano Aretusa 16

Autosicura Marsala 16

TH Mascalucia 14

Caffè Klara Avola 10

Abatro Y.G. 10

Villaurea 8

Agriblu Modica 4

New Handball Mascalucia 2

Pallamano Alcamo 0

Classifica Marcatori

Cristian Falsaperla 126

Adam Merghali 119

Tom Luca Gourseau 115

Cristian Li Rosi 95

Francesco Falco 76

Daniele D’Alberti 70

Mrabert Mohamed Salah 70

Andrea Parisi Assenza 65

Giovanni Mattarella 64

Riccardo Giuffrida 62

Ed adesso il campionato si ferma per dare spazio alla competizione più importante organizzata dal Comitato Regionale Sicilia ovvero la Coppa Sicilia che anche nell’edizione 2026 sarà disputata al palazzetto dello sport di Piano Arena a Regalbuto sabato 14 febbraio. La manifestazione è organizzata dalla locale società della Pallamano Regalbuto. Vi partecipano le 4 quadro formazioni al termine del girone di andata del campionato di serie B vale a dire Albatro N.G, Pallamano Regalbuto, Aretusa Siracusa e Autosicura Marsala.

Il programma prevede la mattina gli incontri di semifinale con Pallamano Regalbuto – Aretusa e Albatro – Autosicura Marsala.

Nel pomeriggio la finale per il terzo e quarto posto ed a continuare ed a concludere la manifestazione la finale che assegna l’ambito trofeo.

Advertisement

Advertisement

Visite: 70