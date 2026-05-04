Vince la capolista la stessa cosa fanno tutte le inseguitrici.

E’ il bilancio della diciannovesima giornata del Campionato di serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

L’Albatro N.G vince in casa contro l’Alcamo, stessa cosa ga il Regalbuto con l’Agriblu Modica, l’Aretusa espugna il difficile campo del Marsala mentre il TH Mascalucia è corsaro ad Avola. Negli altri incontri il Giovinetto Petrosino vince sul parquet del New Handball Mascalucia e l’Albatro Y.G regola davanti i propri sostenitori il Villaurea Palermo.

Questi i risultati della diciannovesima giornata:

Albatro N.G. – Alcamo Pallamano 55 – 12

Caffè Klara Avola -TH Mascalucia 29 – 35

Pallamano Regalbuto – Agriblu Modica 49 – 23

Autosicura Marsala – Aretusa Siracusa 31 – 41

New Handball Mascalucia – Puleo Giovinetto Petrosino 28 – 40

Albatro Y.G. – Villaurea Palermo 42 – 30

La Classifica

Albatro N.G 34

Pallamano Regalbuto 32

Aretusa Siracusa 30

TH Mascalucia 26

Autosicura Marsala 22

Caffè Klara Avola 20

Albatro Y.G 20

Villaurea Palermo 14

Puleo Giovintto Petrosino 14

Agriblu Modica 8

New Handbal Mascalucia 4

Alcamo Pallamano – 3

Classifica Marcatori

Adam Mergali – Autosicura Marsala 230

Tim Lucas Giurseau – Pallamano Regalbuto 213

Cristian Falsaperla – New Handball Mascalucia 173

Cristian Li Rosi – New Handball Mascalucia 153

Francesco Falco – Caffè Klara Avola 138

Giuseppe Schiera – Villaurea Palermo 125

Pietro Frisco – Puleo Giovinetto Petrosino 121

Daniele D’Alberto – Albatro N.G. 120

Bassen Naukoe – Abriblu Modica 108

Carlo Alfieri – Albatro Y.G. 106

Prossimo turno

Caffè Klara Avola – New Handball Mascalucia

Puleo Giovinetto Petrosino – Pallamano Regalbuto

Agriblu Modica – Autosicura Marsala

Alcamo Pallamano – Albatro Y.G

Pallamano Aretusa – TH Mascalucia

Villaurea Palermo – Albatro N.G

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