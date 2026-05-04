Pallamano BM: i risultati della diciannovesima giornata
Vince la capolista la stessa cosa fanno tutte le inseguitrici.
E’ il bilancio della diciannovesima giornata del Campionato di serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.
L’Albatro N.G vince in casa contro l’Alcamo, stessa cosa ga il Regalbuto con l’Agriblu Modica, l’Aretusa espugna il difficile campo del Marsala mentre il TH Mascalucia è corsaro ad Avola. Negli altri incontri il Giovinetto Petrosino vince sul parquet del New Handball Mascalucia e l’Albatro Y.G regola davanti i propri sostenitori il Villaurea Palermo.
Questi i risultati della diciannovesima giornata:
Albatro N.G. – Alcamo Pallamano 55 – 12
Caffè Klara Avola -TH Mascalucia 29 – 35
Pallamano Regalbuto – Agriblu Modica 49 – 23
Autosicura Marsala – Aretusa Siracusa 31 – 41
New Handball Mascalucia – Puleo Giovinetto Petrosino 28 – 40
Albatro Y.G. – Villaurea Palermo 42 – 30
La Classifica
Albatro N.G 34
Pallamano Regalbuto 32
Aretusa Siracusa 30
TH Mascalucia 26
Autosicura Marsala 22
Caffè Klara Avola 20
Albatro Y.G 20
Villaurea Palermo 14
Puleo Giovintto Petrosino 14
Agriblu Modica 8
New Handbal Mascalucia 4
Alcamo Pallamano – 3
Classifica Marcatori
Adam Mergali – Autosicura Marsala 230
Tim Lucas Giurseau – Pallamano Regalbuto 213
Cristian Falsaperla – New Handball Mascalucia 173
Cristian Li Rosi – New Handball Mascalucia 153
Francesco Falco – Caffè Klara Avola 138
Giuseppe Schiera – Villaurea Palermo 125
Pietro Frisco – Puleo Giovinetto Petrosino 121
Daniele D’Alberto – Albatro N.G. 120
Bassen Naukoe – Abriblu Modica 108
Carlo Alfieri – Albatro Y.G. 106
Prossimo turno
Caffè Klara Avola – New Handball Mascalucia
Puleo Giovinetto Petrosino – Pallamano Regalbuto
Agriblu Modica – Autosicura Marsala
Alcamo Pallamano – Albatro Y.G
Pallamano Aretusa – TH Mascalucia
Villaurea Palermo – Albatro N.G