“I Siciliani”: Ninni Bruschetta e Cettina Donato in scena a San Mauro Castelverde

San Mauro Castelverde si prepara ad accogliere un appuntamento di grande rilievo culturale e artistico: sabato 9 maggio 2026 alle ore 21, presso il Teatro Comunale, andrà in scena lo spettacolo “I Siciliani”, con protagonisti l’attore Ninni Bruschetta (fra i protagonisti di Boris, I Cento Passi, Made in Italy) e la pianista Cettina Donato (che ha collaborato fra gli altri con Eliot Zigmund, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista).

Lo spettacolo, prodotto da Tedacà, si configura come un viaggio intenso e suggestivo nell’anima della Sicilia, tra parole, musica e identità. La voce narrante e interpretativa di Bruschetta si intreccia con le composizioni al pianoforte di Donato, dando vita a una performance capace di evocare atmosfere, storie e contraddizioni dell’isola. I testi sono firmati da Antonio Caldarella.

“I Siciliani” non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza artistica che unisce teatro e musica in una narrazione contemporanea e profondamente radicata nella cultura siciliana. Un racconto che attraversa emozioni, memoria e identità, restituendo al pubblico uno sguardo autentico e poetico sulla Sicilia.

L’evento rientra nel programma culturale “Ora si cunta – Storie, voci, teatro”, organizzato che è il risultato del progetto “Borgo Vivo: dal mandamento al cambiamento”, vincitore della Linea B del bando PNRR “Attrattività Borghi”. L’organizzazione è di Tedacà, compagnia teatrale torinese, in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde e l’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo”

La performance è un’occasione unica per vivere una serata di alto profilo artistico. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della musica d’autore, che conferma il Teatro di San Mauro Castelverde come spazio vivo e dinamico per la cultura.

«Eventi come questo rappresentano un momento fondamentale per la crescita culturale della nostra comunità – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla. Siamo orgogliosi di ospitare artisti di grande valore come Ninni Bruschetta e Cettina Donato. Continuiamo a investire nella cultura come strumento di partecipazione, valorizzazione del territorio e coesione sociale.”

L’accesso è gratuito, i posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata.

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