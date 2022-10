E’ la Crazy Ragusa ad aggiudicarsi il primo trofeo per la stagione 2022/2023 messo in palio dal Comitato Regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Nella giornata di domenica 16 ottobre alla palestra di Ragusa gli iblei battendo l’Alcamo per 28 – 24 hanno infatti conquistato la Supercoppa Sicilia Andimoda cui partecipano le vincenti delle Coppe Sicilia riservate alle squadre di Serie A2 e B maschile.

Un confronto molto piacevole a vedere con un Ragusa che aveva chiuso il primo tempo largamente in vantaggio per 17 – 8 e con gli alcamesi che non hanno mai mollato riuscendo nella ripresa a ridurre il gap sino a sole 4 reti.

Per quanto riguarda i premi personali

Migliore portiere della gara è stato votato Joannis Chrimatopulos dell’Alcamo

Migliore marcatore Gabriele Dattolo dell’Alcamo

Migliore giocatore in assoluto della gara Guerrero del Ragusa

Premio Fay Play a Marco Ierna del Ragusa

“Non poteva aprirsi meglio la stagione con una gara avvincente come quella cui abbiamo assistito dove abbiamo visto una buona pallamano per l’assegnazione del primo trofeo stagionale – ha commentato il Presidente Sandro Pagaria – a dimostrazione che il movimento della Pallamano siciliano continua a crescere sia in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi. Adesso come comitato ci prepariamo al via del Campionato di Serie B maschile Drago dove vedremo ai nastri di partenza otto formazioni di cui un buon lotto formazioni che ambiscono alla promozione nella serie superiore”.

