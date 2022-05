AL VIA LA 3° COPPA SICILIA SC S.r.l. DI SERIE A2 MASCHILE

Un evento molto atteso nonostante la sua ancora giovane creazione quello della Coppa Sicilia giunta alla terza edizione istituita dal Comitato Sicilia Figh e riservata alle quattro formazioni di Serie A2 maschile siciliane che meglio si sono classificate al termine del girone di andata nel Girone C.

La 3’ Coppa Sicilia SC S.r.l. di Serie A2 Maschile si terrà al Palavolcan di Acireale e con organizzazione affidata alla locale società della Top Five con la collaborazione della delegazione provinciale di Catania della Figh, e sarà interamente trasmessa sul canale 85 del Digitale Terrestre di TeleTris e sulla Pagina Facebook FIGH Sicilia del Comitato Regionale.

A contendersi l’ambito Trofeo saranno le formazioni del Key Jey Ragusa, Palermo Pallamano, Orlando Pallamano Haenna ed Darwin Tecnologies HC Mascalucia che ha preso il posto de Il Giovinetto Petrosino che per problemi organizzativi interni non ha potuto partecipare.

Le 4 formazioni hanno chiuso la stagione:

il Key Jey Ragusa al terzo posto con 30 punti,

la Palermo Pallamano al quinto con 22,

la Orlando Pallamano Haenna al sesto con 20 (ma con un’altra gara da recuperare in casa il 13 maggio contro l’Atellana ma che anche in caso di vittoria non cambierà la posizione di classifica);

al decimo con 7 la Darwin Tecnologies HC Mascalucia.

Per quanto riguarda le reti segnate delle 4 formazioni la migliore è in assoluto la Key Jey Ragusa con 698 con una media di 34,9 reti a partita.

Seguono Palermo Pallamano con 637 (31,85);

Orlando Pallamano Haenna 603 (31,7 ma con una gara in meno);

Darwin Tecnologies HC Mascalucia 561 (28,5).

La migliore in difesa delle 4 è stata la Orlando Pallamano Haenna con 567 (28,5 ma con una partita in meno),

Palermo Pallamano 635 (31,75) ,

Key Jey Ragusa 637 (31,85),

Darwin Tecnologies HC Mascalucia 678 (33,9).

Nella classifica marcatori il migliore in assoluto delle 4 formazioni è lo spagnolo della Key Jey Ragusa Ruiz Rios con 186 reti che è anche il migliore realizzatore in assoluto del girone C. Seguono

Aragona della Palermo Pallamano con 133,

Piriz sempre della Key Jey Ragusa con 132,

Guggino della Orlando Pallamano Haenna 130,

Giuffrida della Darwin Tecnologies HC Mascalucia con 122.

Il programma degli incontri prevede alle ore 10 la prima semifinale tra la Key Jey Ragusa e la Darwin Tecnologies HC Mascalucia. A seguire, alle ore 12,00, Orlando Pallamano Haenna e Palermo Pallamano.

Nel Pomeriggio alle ore 17 la finale per il terzo e quarto posto successivamente, alle ore 19, la finale che decreta la vincente della Terza Edizione della Coppa Sicilia SC S.r.l. di Serie A2 Maschile 2021/22.

