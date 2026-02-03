PALLAMANO 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐔𝐑 – 𝐂𝐎𝐏𝐏𝐀 𝐒𝐈𝐂𝐈𝐋𝐈𝐀 “𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐥𝐜𝐞 𝐕𝐢𝐭𝐚” 𝟐𝟎𝟐𝟔
Per il secondo anno consecutivo la Coppa Sicilia torna a Regalbuto.
Ma stavolta la vivremo 𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗶.
Se lo scorso anno eravamo spettatori, quest’anno 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗮𝘁𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗕 pronte a contendersi un trofeo prestigioso, davanti 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗻𝗲𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗼.
📍 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗱𝗶 𝗥𝗲𝗴𝗮𝗹𝗯𝘂𝘁𝗼
📅 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟰 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲
Sarà una giornata di grande pallamano, emozioni, sfide e orgoglio.
Un premio al lavoro fatto, al percorso costruito passo dopo passo, all’entusiasmo ritrovato di un’intera comunità.
𝗥𝗲𝗴𝗮𝗹𝗯𝘂𝘁𝗼 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮 𝗮𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮.
E questa volta… ci siamo dentro fino in fondo.
💙🤍 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚, 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚.
Pagina Facebook Pallamano Regalbuto