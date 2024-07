E’ stata la coppia composta dall’ennese Nicole Perillo e la leonfortese Marilena Potenza ad aggiudicarsi la finale regionale femminile del Sicilia Padel Tour svoltasi al Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca. Le due atlete ennesi hanno battuto in finale le due atlete alcamesi Chiara Grilo e Rosalia Lentini. Alle due vincitrici come premio un viaggio di tre giorni a Malaga dove avranno il piacere di potersi allenare con maestri di questa disciplina tra i migliori al mondo. Il Sicilia Padel Tour ha visto ben nove tappe in tutta l’isola con la partecipazione di centinaia di atleti e da dove si è qualificata una coppia maschile e femminile. Nicole e Marilena hanno vinto la tappa di Caltanissetta.

