Otto “Cubi” per fare conoscere le prelibatezze della Sicilia: da Enna nasce Cube Selection

Otto “Cubi” per fare conoscere le prelibatezze della Sicilia. E’ l’dea base del singolare progetto imprenditoriale Cube Selection avviato dal centro della Sicilia, precisamente da Enna, da due imprenditori, manager l’ennese Michele Sabatino Dario Rota. Da alcuni giorni è online il portale www.cubeselection.com dove poterli prenotare. I Cubi che fanno tutti riferimento a particolari zone dell’isola contengono ognuno dei diversi prodotti agroalimentari isolani. In pratica dei veri ambasciatori ognuno di un paesaggio e di un’ambientazione unica siciliana. Ogni cubo racchiude ingredienti di primissima qualità che ti permetteranno di assaporare la tradizione e l’artigianalità preparando una ricetta del cuore in maniera facile e veloce. Le parole chiave che descrivono Cube Selection sono semplicità e qualità, che rappresentano i sapori autentici della Sicilia

I nomi dei Cubi

Pantelleria

Favignana

Etna

Marzamemi

Taormina

Trapani

Bronte

Modica

Visite: 72