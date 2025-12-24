On Fabio Venezia: tanti importanti risultati raggiunti per la comunità siciliana

Ho il piacere di condividere con voi i risultati di settimane di duro e impegnativo lavoro in Commissione Bilancio e in Assemblea Regionale Siciliana per l’approvazione della Legge di stabilità.

Non è stato facile dai banchi dell’opposizione e in un contesto politico di forti scontri e profonde lacerazioni dentro la maggioranza di Governo proporre, portare avanti e fare approvare misure importanti per la Sicilia. Pensate che su 134 articoli della Legge di stabilità ben 77 sono stati bocciati o stralciati.

Qui di seguito un resoconto del lavoro svolto insieme ai miei colleghi del gruppo parlamentare del PD:

𝐃𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚’

Aumentato di 10 milioni di euro il Fondo per l’autismo per il potenziamento dei servizi di supporto e assistenza.

𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠

Stanziati 7 milioni di euro per la realizzazione di spazi di coworking nei comuni delle aree interne.

𝐎𝐚𝐬𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐒. 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐧𝐚

Stanziati 15 milioni di euro per le funzioni assistenziali per i disabili gravissimi (triennio 2026-2028) e sbloccati i fondi degli anni 2021-2025.

𝐒𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞

Stanziati 5 milioni di euro per incentivare gli agricoltori alla realizzazione di laghetti aziendali.

𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚

Stanziati 5 milioni di euro per sostenere le famiglie di difficoltà contro il caro affitti.

𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞

Raddoppiati i fondi per il reddito di libertà per sostenere l’indipendenza economica delle donne vittima di violenza.

𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚

Istituito il Fondo regionale per l’affido familiare al fine di sostenere le famiglie affidatarie e i minori (450 mila euro per il triennio 2026-2028).

𝐄𝐧𝐭𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢

Stanziati 10 milioni di euro per il mantenimento di servizi essenziali nei comuni in dissesto.

𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚’

Stanziati 450 mila euro per sostenere l’attività delle Associazioni antiracket nel triennio 2026-2028.

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚

Stanziati 1,2 milioni di euro per i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento “Città che legge” dal Ministero della Cultura.

𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢𝐥𝐢

Stanziati 800 mila euro in favore delle Consulte giovanili e femminili regolarmente costituite dai comuni siciliani.

𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚’

Stanziati 1,5 milioni di euro per i comuni siciliani che sostengono le spese per il funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace.

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨

Stanziati 500 mila euro per i comuni del Geopark UNESCO “Rocca di Cerere” per iniziative di promozione culturale e turistica.

Stanziati 2,4 milioni di euro per i comuni aderenti a “I Borghi più belli d’Italia” e all’Associazione “Comuni virtuosi”.

𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐨

Stanziati 300 mila euro per il triennio 2026-2028 per iniziative sull’antifascismo e la Resistenza da organizzarsi d’intesa con l’Anpi e le scuole siciliane.

𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭

Raddoppiati i fondi per le società sportive che partecipano a campionati nazionali con trasferte oltre il territorio regionale.

