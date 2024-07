La Sicilia dichiari lo stato di emergenza climatica ed ambientale e metta insieme le migliori competenze per redigere e adottare un Piano regionale per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici stanziando adeguate risorse per affrontare un problema ormai indifferibile. A questo proposito abbiamo depositato, insieme ai colleghi del gruppo parlamentare del PD all’ARS, un disegno di legge che affronta il tema sempre più attuale dei cambiamenti climatici e ci auguriamo che possa essere preso quanto prima in considerazione dal parlamento regionale.

