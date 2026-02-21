On Fabio Venezia Ancora una volta la Sicilia viene mortificata dalle scelte del Governo nazionale.
Ancora una volta la Sicilia viene mortificata dalle scelte del Governo nazionale. Il Ministro della cultura Giuli con una decisione dal sapore ‘pilatesco’ non sceglie dove assegnare definitivamente il dipinto di Antonello da Messina. Noi ribadiamo con determinazione la nostra proposta: bene l’esposizione temporanea a L’Aquila, città ferita dal terremoto e capitale italiana della cultura 2026, ma la collocazione definitiva deve essere un Museo regionale siciliano.
Pagina Facebook Fabio Venezia
Visite: 329