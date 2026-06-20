Presentato a Enna il progetto di Bottega Culturale “Sulle tracce di Franco Enna”: un festival diffuso di rigenerazione culturale finanziato dal Ministero della Cultura

La figura del celebre giallista ennese diventa il fulcro di un percorso multidisciplinare tra teatro, letteratura e valorizzazione archeologica. L’iniziativa sancisce inoltre uno storico passo avanti per l’inclusione della città di Enna nei circuiti di finanziamento del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

Si è tenuta ieri, venerdì 19 giugno, presso l’Urban Center Comunale di Enna, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Sulle tracce di Franco Enna”, un festival creativo di rigenerazione culturale promosso dalla cooperativa Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano. L’iniziativa ha ottenuto un prestigioso e strategico riconoscimento nazionale, essendo stata finanziata dal Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro per l’anno 2026 e dalla direzione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

Il progetto, che nasce in occasione del 105° anniversario della nascita di Franco Enna (pseudonimo del celebre scrittore di romanzi gialli Francesco Cannarozzo), propone un ricco percorso multidisciplinare che intreccia teatro, letteratura, arti performative e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del territorio. L’esperienza culturale, diretta artisticamente da Antonio Messina, si svilupperà in modo diffuso coinvolgendo tre poli d’eccezione delle aree interne siciliane: Enna, Aidone e Piazza Armerina, creando un dialogo inedito tra la memoria letteraria e siti di immenso valore come il Parco Archeologico di Morgantina e la Villa Romana del Casale.

La complessità e il valore scientifico dell’operazione sono garantiti da una fitta e prestigiosa rete istituzionale e artistica. “Sulle tracce di Franco Enna” è realizzato infatti con il sostegno del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS e con il patrocinio gratuito del Comune di Enna e della Regione Siciliana. A fianco del soggetto promotore si schiera inoltre un nutrito cartello di partner strategici: il Collettivo V.A.N. (Verso Altre Narrazioni), Hennaion – “La biblioteca degli autori Ennesi”, la Fondazione TRG – Centro di Produzione Teatrale (Teatro Ragazzi e Giovani di Torino), la Compagnia dell’Arpa di Enna, l’Associazione La Rupe, la Casa d’Europa APS-ETS Enna, l’Officina Medievale, il Museo delle Confraternite, il Laboratorio popolare di arte medievale e lo stesso Urban Center di Enna.

La conferenza stampa ha offerto lo spunto per un’importante riflessione politica e culturale sulle opportunità di sviluppo del territorio, evidenziata dall’intervento di Rossella Nicoletti, archeologa e membro del Comitato Técnico Scientifico (CTS) del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale:

“Attualmente, il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico include i sindaci di quattro soli Comuni: Piazza Armerina, Aidone, Pietraperzia e Mazzarino. L’esclusione istituzionale di Enna penalizza fortemente la città e i suoi straordinari siti – come l’area archeologica di Cozzo Matrice, il Castello di Lombardia e il Museo Varisano – poiché la mancanza del primo cittadino nel CTS impedisce di fatto al capoluogo di accedere alla ripartizione dei proventi derivanti dallo sbigliettamento della Villa Romana del Casale, fondi fondamentali per attività di ricerca, promozione, valorizzazione, manutenzione e restauro. In questo contesto, l’iniziativa di Bottega Culturale assume una rilevanza storica: l’associazione ha richiesto in totale autonomia un contributo al Parco, mossa dalla piena consapevolezza che siti ennesi nevralgici come Cozzo Matrice, il Museo Palazzo Varisano e il Castello di Lombardia ricadono pienamente all’interno della perimetrazione del Parco stesso. Questa azione apre finalmente la strada affinché anche Enna possa accedere stabilmente a questo bacino di finanziamenti e sostegni economici per progetti di altissimo livello. Esprimo profonda soddisfazione: è la prima volta che Enna riesce a integrarsi formalmente all’interno di questi circuiti virtuosi, e l’auspicio è che questo sia solo l’inizio di un nuovo percorso istituzionale.”

A seguire, è intervenuto l’archeologo Antonio Messina, Presidente di Bottega Culturale e Direttore Artistico del festival:

“Il finanziamento ottenuto dal Ministero della Cultura premia la qualità scientifica e l’originalità artistica di una proposta che vuole rimettere al centro le aree interne della Sicilia. Con Sulle tracce di Franco Enna non celebriamo soltanto un maestro del giallo italiano, ma utilizziamo la narrazione e lo spettacolo dal vivo come potenti strumenti di inclusione sociale e rigenerazione territoriale. La sfida vinta da Bottega Culturale dimostra come la sinergia tra associazionismo, istituzioni e ricerca sul campo possa scardinare vecchi isolamenti, dimostrando che il patrimonio ennese ha le carte in regola per competere su scala nazionale. Il nostro festival metterà in rete la letteratura di Franco Enna con i giganti del mistero come Andrea Camilleri e Agatha Christie, portando laboratori performativi, mostre e passeggiate letterarie nei luoghi simbolo del nostro territorio, coinvolgendo attivamente la comunità e le nuove generazioni. Siamo orgogliosi di aver gettato un ponte concreto tra la città di Enna e i grandi flussi di valorizzazione del Parco Archeologico.”

Il Programma delle Iniziative

Il festival prevede un calendario ricco di appuntamenti che si articolerà fino a dicembre 2026:

– 8-19-20 giugno (ore 17:00-21:00): laboratorio di creazione collettiva e immaginazione radicale “L’Inferno Confina Con Dio – Franco Enna e le stanze dell’ignoto” a cura di F. Ilardo, E. Di Dio e Collettivo Utopia – Urban Center Comunale, Enna.

– 19 giugno (ore 18.30): presentazione del libro “Le dice niente?” di Salvatore Chiello – Urban Center Comunale, Enna.

– 21 giugno (ore 20:00): Performance Site Specific “L’Inferno Confina Con Dio” – Urban Center Comunale, Enna.

– 19 luglio (ore 20:30): drammaturgia inedita “Dialoghi con Camilleri” a cura del Collettivo V.A.N. – Teatro Antico di Morgantina, Aidone.

– 25-27 agosto (ore 17:00-21:00): laboratorio teatrale di narrazione e gioco scenico “Giallo d’Autore: Il Mistero in Scena” a cura di O. Matranga e Collettivo V.A.N. – Urban Center Comunale, Enna.

– 28 agosto (ore 15:00-18:00): prosecuzione del Laboratorio teatrale “Giallo d’Autore” – Museo Archeologico Regionale di Palazzo Varisano, Enna.

– 29 agosto (ore 20:30): performance Site Specific “Giallo d’Autore: Il Mistero in Scena”. In contemporanea (ore 18:00-23:00) si terrà un’Apertura Straordinaria Serale del Museo Archeologico e della Mostra temporanea sul sito archeologico di Cuticchi – Museo Archeologico Regionale di Palazzo Varisano, Enna.

– 20 settembre (ore 11:00): passeggiata letteraria “Sulle tracce di Franco Enna” in occasione del Festival Le Vie dei Tesori – Partenza dalla Biblioteca Comunale, Enna.

– 2 ottobre (dalle ore 9:00): “Giallo al museo” – performance Site Specific ispirata ad Agatha Christie (ore 9:00-13:00) e presentazione del podcast dedicato al museo archeologico (ore 17:00) a cura di T.R.G. Torino, Bottega Culturale e Collettivo V.A.N. – Sedi diffuse: Museo Varisano (Enna), Urban Center (Enna), Palazzo Trigona (Piazza Armerina).

– Dal 2 al 11 ottobre (ore 15:00-18:00): laboratorio di fotografia “riScatti di Enna” – Urban Center Comunale, Enna.

– Dal 29 ottobre al 27 dicembre (ore 10:00-18:00): mostra fotografica “riScatti di Enna” – Urban Center Comunale, Enna.

Sono inoltre in via di definizione ulteriori appuntamenti letterari alla riscoperta di Franco Enna, Camilleri e Christie, nonché mostre contemporanee e indagini d’archivio in collaborazione con l’Archivio di Stato di Enna.

Tutte le iniziative in programma sono a ingresso gratuito.

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