Grande successo di pubblico a Marina di Ragusa per la banda dell’associazione nazionale Polizia di Stato – di Mario Pagaria

Non è con il semplice spirito di giornalista che si limita a riportare la notizia ma, lasciatemelo scrivere, è con l’orgoglio dell’appartenenza come socio, che ancora una volta, parlo dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato. In una cornice mozzafiato, con il mare a fare da sfondo e una straordinaria partecipazione di pubblico hanno decretato il successo strepitoso del concerto tenutosi nello splendido porto di Marina di Ragusa. L’evento, fortemente voluto e organizzato dalla Questura di Ragusa, ha regalato ai presenti una serata indimenticabile di musica e istituzionalità.

​Tra i numerosissimi spettatori che hanno popolato la platea, spiccavano le massime autorità locali e diverse rappresentanze istituzionali provenienti dalle altre province della Sicilia. Presenti il Prefetto di Ragusa Tania Giallongo, i vertici della Polizia di Stato come il Salvatore La Rosa Questore di Messina, Roberto Pellicone Questore di Siracusa, Marco Giambra Questore di Caltanissetta, Salvatore Fazzino Questore di Ragusa e Cono Incognito Questore di Enna, a testimonianza dell’importanza dell’appuntamento.

​Il cuore della serata è stato l’esibizione della banda musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), magistralmente diretta dal Maestro Carmelo Capizzi. I musicisti hanno confermato ancora una volta la loro eccezionale professionalità, qualità e capacità tecnica. Un gruppo affiatatissimo che ha ribadito il motivo per cui continua a riscuotere unanimi consensi in ogni sua esibizione, entusiasmando il pubblico con un repertorio di altissimo livello.

​A impreziosire notevolmente lo spettacolo è stato il fondamentale contributo dei solisti, che si sono esibiti con straordinario talento: Andrea Longi, Nunzio Longhitano, Salvatore e Gabriele Borzillieri. Momento di pura suggestione è stato, inoltre, l’intervento del tenore di fama internazionale Antonino Interisano, la cui voce potente ed emozionante ha incantato l’intera platea.

​Di particolare rilievo, durante i saluti istituzionali, l’intervento del Presidente dell’ANPS di Enna, Massimo Brugognone. Sentito per l’occorrenza, il Presidente ha voluto sottolineare il profondo significato dell’evento, evidenziando come il gruppo non esegua semplicemente delle note musicali, ma si faccia portatore di un messaggio ben più alto, trasmettendo attraverso l’arte i valori fondamentali della Polizia di Stato e la cultura della legalità.

​Il successo della manifestazione è frutto di una sinergia istituzionale impeccabile. Un profondo ringraziamento va al Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, per la perfetta macchina organizzativa e l’ospitalità, e al Questore di Enna, Cono Incognito, la cui preziosa collaborazione e sensibilità sono state fondamentali per consentire la partecipazione della banda e la straordinaria riuscita dell’evento.

​Chiuso con grandissimo riscontro il capitolo ibleo, la banda fa adesso rientro nella propria città, Enna, per un altro attesissimo appuntamento istituzionale e culturale. Domenica 21 giugno, alle ore 21:00, il gruppo sarà infatti protagonista di un concerto speciale organizzato dall’AVIS di Enna, un evento interamente dedicato alla Santa Patrona della città, Maria Santissima della Visitazione.

Mario Antonio Filippo Pio Pagaria

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