Il Comune di Aidone partecipa alla Fiera Internazionale del Turismo di Budapest, uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla promozione delle destinazioni europee.

Aidone è presente insieme ai Comuni di Piazza Armerina, Mazzarino e Pietraperzia, nell’ambito di un’azione condivisa di valorizzazione dell’entroterra siciliano, in collaborazione con il Parco Archeologico Villa Romana del Casale e Morgantina.

La presenza alla fiera rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio nei mercati ungherese e polacco, oggi in forte crescita e interessati al turismo culturale ed esperienziale.

Aidone, con il sito archeologico di Morgantina, si propone come meta ideale per chi desidera scoprire una Sicilia autentica.

L’Assessore al Turismo Alessandra Mirabella sottolinea che la partecipazione di Aidone alla Fiera di Budapest è il risultato di un lavoro di squadra e di una visione condivisa.

Crediamo fortemente nella rete tra Comuni come strumento fondamentale per rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali. Presentarci uniti significa valorizzare al meglio le nostre eccellenze culturali e creare nuove opportunità di crescita per il territorio.

