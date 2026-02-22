Storie correlate

atleti project diver 1

Nuoto Paralimpico: continua il progetto della Project Diver Enna per l’attività sportiva gratuita

Riccardo Febbraio 10, 2026
team 2

Nuoto Paralimpico: Grandi Emozioni in Vasca per la ASD Project Diver

Riccardo Febbraio 9, 2026
salvamento 3

PROJECT DIVER: ISCRIZIONI APERTE – STAGIONE 2026

Riccardo Febbraio 6, 2026

Ultime notizie

Calcio a 5 serie A2: la Gear Piazza Armerina sempre in corsa per la promozione

Riccardo Febbraio 22, 2026

Basket Serie B nazionale: sconfitta casalinga per la Siaz Piazza Armerina

Riccardo Febbraio 22, 2026

Enna: all’IIS Lincoln si presenta il Patentino Digitale

Riccardo Febbraio 22, 2026

Calcio Seconda Categoria: pari tra Piazza Armerina e Lagoreal Enna

Riccardo Febbraio 22, 2026