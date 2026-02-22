Campionato Regionale di Nuoto di Fondo 2025

La Fenice Nuoto Enna conferma la propria presenza ai vertici regionali, salendo sul podio per il sesto anno consecutivo in occasione del Campionato Regionale di Nuoto di Fondo 2025. La squadra ha conquistato sei medaglie di categoria e la migliori tre prestazioni assolute nella 5000 metri maschile con Capostagno, Rapisardi e Molonia in un campionato a cui é stata restituita la dignità organizzativa che meritava facendo registrare un buon livello tecnico e prestazioni di rilievo in chiave nazionale da parte di tutti gli atleti partecipanti.

Nella 5000 metri maschile, podio interamente occupato dagli atleti de La Fenice:

Simone Capostagno conquista l’oro e il titolo di campione regionale con il tempo di 53’38”8; secondo posto per Francesco Rapisardi, detentore del record regionale sulla distanza, in 54’29”6; terzo Gabriele Molonia con 55’11”4.

Nella gara femminile, secondo posto per Gaia Piccione, detentrice del record regionale, che ha chiuso in 1h00’37”, seguita da Alessia Ferraro, terza in 1h00’43”.

Tra le categorie giovanili, Isabella Roccaro (2010) ha conquistato il titolo regionale Juniores con il tempo di 1h02’46”. Buoni piazzamenti anche per Noemi Spitaleri (2011), quarta in 1h03’37”, e Sofia Natale, quinta in 1h04’45”.

Le prestazioni ottenute rappresentano un riscontro positivo in vista dei Campionati Italiani di Nuoto di Fondo in programma a Riccione nel mese di aprile e confermano lo stato di forma dei fondisti assoluti che in questo momento primeggiano in sicilia.

