Nuoto: a 2 atleti della Fenice Enna il premio “Città di Leonforte”

Gli Atleti della Fenice Nuoto Enna, Gaia Piccione e Francesco Rapisardi hanno ricevuto al premio “Città di Leonforte” un riconoscimento per meriti sportivi.

Entrambi convocati nella rappresentativa FIN Sicilia hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia nel Trofeo Delle Regioni di Fondo 2022. Inoltre, Gaia Piccione ha conquistato l’Argento nella 5km ai campionati italiani assoluti FIN a Piombino e conquistato un ottimo sesto Posto nei 1500 a Roma per i campionati italiani di categoria ragazzi FIN; Francesco Rapisardi ha conquistato un 4º posto ai Campionato italiani di fondo indoor a Riccione nella 5km e stabilito il record regionale su questa distanza, ha inoltre conquistato un ottimo 5º posto nei 1500 stile a Riccione durante i campionati italiani in vasca corta.

Grazie all’amministrazione e all’assessore Valentina Pecora per la loro vicinanza al mondo dello sport giovanile di alto livello.

