Numeri, info e curiosità della XXVIII Maratona di Palermo

C’è grande attesa per la manifestazione podistica a firma ASD Media@. Oggi l’apertura dell’expo a piazza Politeama, domani la presentazione alla città dei top runner

Palermo. Tutto pronto per la XXVIII edizione della Maratona di Palermo che scatterà domenica 19 novembre alle ore 8.30 in punto. Circa 2000 gli atleti in gara (un terzo le donne) distribuiti tra la distanza regina dei 41,195 km (500 i maratoneti) la mezza maratona e le staffette.

Numeri che regalano statistiche e curiosità: trentacinque le nazioni al via: da Polonia, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Germania, Stati Uniti e Spagna il contingente più numeroso. Ma a Palermo arriveranno atleti anche da Svezia, San Marino, Svizzera, Lituania, Irlanda, Austria, Australia, Slovenia, Ungheria e Danimarca, Kenya, Marocco ed Etiopia.

Tra le regioni italiane con più iscritti, oltre alla Sicilia, troviamo la Lombardia, l’Emilia Romagna, Lazio, Campania, Veneto e Piemonte.

La provincia più rappresentata è quella di Palermo, a seguire Trapani, Agrigento e a sorpresa Roma e Milano. Altre province in evidenza per partecipazione di atleti sono quelle di Catania, Messina, Forlì Cesena, Napoli e Siracusa.

Al maschile la categoria con più podisti ai nastri di partenza è la SM50 (254), al femminile è la speculare SF50 con 74 atlete.

I più giovani della manifestazione sono Ruggero Tancredi Tortorici e Alexandra Hollowai (quest’ultima correrà la maratona) rispettivamente di 19 e 21 anni. I meno giovani sono Giuseppe Camillo Cucina 83 anni (in mezza maratona) e Angela Maria Terralavoro che è anche la donna con più primavere a cimentarsi nella maratona; al maschile il suo pari sarà Salvatore Fiamingo di 75 anni.

263 i team che arriveranno a Palermo: il più numeroso, ancora una volta in questa manifestazione, è quello della Palermo Running con 59 atleti al via. A seguire l’Amatori Palermo (46), la Trinacria Palermo (33), la Polisportiva Marsala Doc (32), l’ASD Sicilia Running Team con 28 atleti e l’Agex con 25.

La società d’oltre stretto più numerosa è la romana Purosangue Athletics Club con 23 atleti. Ancora Sicilia per le società con più iscritti, con Marathon Monreale (21) a seguire la campana Libertas Atletica 88 Acerra con 20 atleti, al pari di Barboni di Lusso e Palermo H13.30.

Il record della manifestazione è del keniano KEMBOI DAVID MURKOM che vinse l’edizione del 1999 con il tempo di 2h10’36. Al femminile questo record è detenuto dalla keniana KILEL CAROLINE CHEPT che vinse nel 2004 con il crono di 2h31’15.

L’albo d’oro maschile narra che il kenya trionfa consecutivamente a Palermo dal 2016 e che tra le donne l’ultima vittoria etiope è stata con ODA SHASHE WORKNESH nel 2011. L’ultimo italiano (che è anche l’ultimo siciliano) a vincere la Maratona di Palermo è stato Filippo Lo Piccolo nel 2015, l’ultima italiana è stata Stefania Pulici appena due anni fa. Infine l’ultima vittoria di un’atleta siciliana è stata quella di Giusi Chiolo nel 2014.

Intanto stamattina ha aperto l’expo della Maratona di Palermo, quest’anno ancora più grande e che trova casa a piazza Politeama. Domani sabato 18 apertura dalle 09.30 e fino alle 19.30; domenica 19 novembre (07.00 – 14.30). Tante le iniziative collaterali con l’opportunità d’incontrare partner e sponsor della manifestazione. Sempre domani (sabato 18 novembre) alle ore 17.00 sarà presentato il gruppo dei PACER a seguire la presentazione dei TOP RUNNER. Eventi che saranno “raccontati” sul posto dagli speaker della manifestazione e dalla diretta radiofonica a cura di Radio Action 101.2 prevista dalle 16.15 fino alle 18.45.

