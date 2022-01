Nomine Zes Sicilia, Falcone: «Scelte lungimiranti del ministro Carfagna, ora Giovannini segua il suo esempio»

«L’avvenuta e assai attesa designazione dei commissari delle due Zone economiche speciali della Sicilia è una buona notizia per le future prospettive economiche e infrastrutturali della nostra Regione. Rivolgiamo un plauso al ministro Mara Carfagna per la lungimirante scelta di puntare su Alessandro Di Graziano per la guida della Zes di Sicilia orientale e di Carlo Amenta per la Zes di Sicilia occidentale, due docenti ed esperti di alto profilo e di riconosciute qualità che adesso potranno essere messe al servizio del territorio e del rilancio socio-economico di città e aree produttive strategiche dell’Isola. Auguriamo loro buon lavoro».

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

«Auspichiamo adesso – prosegue l’esponente del governo Musumeci – che il ministro Giovannini segua l’esempio della collega Carfagna, individuando rapidamente la nuova governance dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e ponendosi, in tali scelte, in virtuoso dialogo con il territorio. Come già evidenziato dal presidente Nello Musumeci, lo stallo sulle nomine appare sempre più incomprensibile e penalizzante per il funzionamento dell’Autorità».

