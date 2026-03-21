Niscemi, manifestazione contro la guerra e le basi militari

Il 28 marzo alle ore 15 il Movimento No MUOS scende in piazza a Niscemi (CL) contro la guerra e l’uso delle basi militari statunitensi, in particolare il MUOS e la stazione NRTF.

Partenza del corteo: via Carlo Marx angolo via Aldo Moro, Niscemi (CL)

Nel cuore della sughereta di Niscemi sorgono due installazioni militari strategiche della US Navy: la stazione NRTF (Naval Radio Transmitter Facility) e il MUOS (Mobile User Objective System). Si tratta di infrastrutture operative ogni giorno dell’anno, destinate esclusivamente alle comunicazioni militari statunitensi. Da qui passano quotidianamente le comunicazioni che sostengono le guerre degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti fanno la guerra da casa nostra, utilizzando infrastrutture collocate sul nostro territorio ma sottratte alla sovranità dei cittadini.

Quando un territorio ospita infrastrutture militari strategiche, diventa automaticamente un potenziale bersaglio nei conflitti. Ma la guerra produce anche ricadute immediate sulla nostra vita: aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, incremento del costo della vita, taglio delle spese sociali a vantaggio di quelle militari, mentre tornano nel dibattito pubblico proposte come la reintroduzione della leva militare.

Il 28 marzo si terranno altre manifestazioni in diverse città italiane, tra cui Roma, e saranno coinvolti diversi movimenti sociali e reti pacifiste, come le piazze delle donne per la pace. In Sicilia, recentemente, ci sono state mobilitazioni a Sigonella e a Trapani per Birgi, a cui abbiamo partecipato insieme ad altre realtà che lottano contro la militarizzazione.

La mobilitazione vuole ribadire che la Sicilia e l’Italia non possono essere piattaforme di guerra nel Mediterraneo. I territori devono tornare alla sovranità delle comunità che li abitano. Durante la manifestazione ci sarà anche un momento di confronto aperto con comitati, associazioni e persone interessate a coordinare iniziative contro la guerra.

📍 Niscemi (CL) – partenza corteo: via Carlo Marx angolo via Aldo Moro

🗓 28 marzo 2026

🕒 ore 15:00

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