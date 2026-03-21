Sicilia Express, posticipata l’apertura della vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord in occasione delle festività pasquali, è posticipata di qualche giorno per motivi tecnici e amministrativi. La nuova data di messa in vendita dei titoli di viaggio, rispetto a quella del 22 marzo precedentemente comunicata, sarà resa nota all’inizio della prossima settimana.

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