Storie correlate

AST nel caos: concorso revocato, interinali senza certezze e servizi ai privati. Campo (M5S Ars): “Gestione fallimentare, Schifani intervenga”.

Riccardo Marzo 19, 2026

Trasporti, torna il Sicilia Express: il governo Schifani finanzia il treno per i siciliani che vogliono rientrare a Pasqua

Riccardo Marzo 18, 2026

RFI SICILIA: RIPRENDE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA FRA MESSINA E TAORMINA

Riccardo Marzo 7, 2026

Ultime notizie

capizzi srr

SRR ENNA PROVINCIA ATO 6: RICONFERMATO IL CDA E APPROVATO IL BILANCIO 2025

Riccardo Marzo 21, 2026
musica da camera

Rassegna musicale associazione Crescere Insieme: un successo anche il secondo appuntamento

Riccardo Marzo 21, 2026

Il 10 Febbraio, presso la Prefettura di Enna, il Consiglio territoriale per l’immigrazione,

Riccardo Marzo 21, 2026
quinto flauto 1

Calascibetta; un vero successo la manifestazione “Anteprima Quinto Flauto Festival 2026”

Riccardo Marzo 21, 2026