Storie correlate

Fondazione Antonio Presti celebra il solstizio d’estate alla Piramide – 38° parallelo

Riccardo Giugno 16, 2026
filippa 1

Ifigenia alla fine del mondo: il mito parla al presente

Riccardo Giugno 16, 2026

Si inaugura giovedì 18 giugno alle ore 19:00 a Palermo nelle sale di Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia, la mostra Avanguardie romene

Riccardo Giugno 16, 2026

Ultime notizie

primo consiglio

Primo Consiglio Comunale: solo il giuramento dei consiglieri presenti

Riccardo Giugno 16, 2026
incontro ambiente

Valguarnera: Raccolta rifiuti e pulizia del territorio: incontro operativo in Sala Giunta per il miglioramento dei servizi

Riccardo Giugno 16, 2026

Cambiamenti climatici ecosistemi marini: Unci AgroAlimentare presenta progetto Girare ad Agrigento

Riccardo Giugno 16, 2026

Fondazione Antonio Presti celebra il solstizio d’estate alla Piramide – 38° parallelo

Riccardo Giugno 16, 2026