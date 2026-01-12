NASCE L’ORTO INTERIORE:

laboratorio di cucina da Spaccio Bio – Bottega con Cucina

ENNA – C’è un orto che non si vede ma che tutti portiamo dentro, fatto di semi, attese e trasformazioni. Da questa immagine nasce “L’’Orto Interiore”, il nuovo laboratorio di cucina e orto che si svolgerà allo Spaccio Bio – Bottega con Cucina nei sabati pomeriggio tra febbraio e marzo. Il percorso è articolato in cinque incontri ed è condotto da Anna Tinebra e Stefano Di Vita, in sinergia con l’’associazione culturale centro siciliano di cultura popolare I CAMINANTI.

L’’Orto Interiore è un ecosistema narrativo e pratico che intreccia cibo, stagioni e consapevolezza, proponendo una esperienza che va oltre l’’apprendimento di ricette. Il laboratorio racconta la strada dei semi, della terra e della pazienza, dove coltivare e cucinare condividono la stessa grammatica fatta di tempo, attenzione, semplicità e trasformazione. L’’orto diventa così una metafora viva di uno spazio interiore da ascoltare e curare, ma anche un’esperienza concreta, fatta di mani nella terra e ingredienti da cucinare.

Nel corso degli incontri, i partecipanti lavoreranno con ingredienti stagionali e materie prime biologiche, selezionate tra i prodotti quotidianamente disponibili allo Spaccio Bio. Ogni appuntamento prevede una parte di cucina collettiva — dalla scelta delle materie prime alla preparazione e degustazione dei piatti — accompagnata da momenti di confronto sulla provenienza degli alimenti, sulla stagionalità e sul lavoro dei produttori locali. La cucina si trasforma così in uno spazio pratico e condiviso, in cui tecnica, ascolto e presenza procedono insieme.

La collaborazione con il centro siciliano di cultura popolare I CAMINANTI, associazione che da anni si occupa della promozione e divulgazione delle espressioni artistiche, musicali, coreutiche, letterarie, tecnico-produttive ed enogastronomiche delle tradizioni e delle culture popolari internazionali, con particolare riferimento alla Sicilia e ai popoli migranti, arricchisce il progetto di una dimensione culturale e sociale più ampia. Il cibo diventa così strumento di narrazione, incontro e scambio tra saperi, territori e comunità. Il progetto si inserisce in modo naturale e coerente nell’ identità dello Spaccio Bio – Bottega con Cucina, realtà nata come bottega di prodotti biologici e locali e recentemente ampliata con uno spazio cucina aperto alla comunità. Fin dalla sua fondazione, Spaccio Bio promuove un modello di consumo basato su responsabilità ambientale, trasparenza delle origini, equità nei rapporti con i produttori e qualità del cibo.

L’’ Orto Interiore è un invito a tornare all’’essenziale: dalla terra al piatto, dal produttore alla comunità. Un percorso che accompagna i partecipanti a riscoprire il valore dei tempi naturali e delle scelte quotidiane, offrendo strumenti concreti per utilizza.re al meglio i prodotti stagionali e costruire un rapporto più consapevole con il cibo.

