MUV SUSTAINABLE MOBILITY PARTNER DELLO YOGA DAY FESTIVAL

LA IV EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE DISCIPLINE OLISTICHE, AD ENNA, IL PROSSIMO 20 E 21 GIUGNO

La start up MUV B Corp e Yoga Day Festival lanciano la “Yoga Day Festival Challenge”, un’iniziativa a finalità benefica e sociale aperta a tutti i residenti del territorio siciliano.

Lo “Yoga Day Festival” è un festival dedicato alla pratica yoga, al benessere e alla cultura olistica, aperto a tutti, che si svolgerà nei giorni 20 e 21 giugno 2026 presso il Castello di Lombardia, Enna.

MUV è la start up che ha portato Palermo a una riduzione delle emissioni inquinanti del 40%, coinvolgendo 2.000 studenti e una rete di 100 aziende. Collabora con un network internazionale che include organizzazioni pubbliche e private nell’ambito accademico, della tecnologia, dell’industria e del design. La sua intuizione: trasformare la mobilità urbana sostenibile in uno sport.

L’iniziativa “Yoga Day Festival Challenge” è di tipo collaborativa: tutti i giocatori contribuiscono a un punteggio collettivo per raggiungere soglie di traguardo e determinare il raggiungimento degli obiettivi della sfida.

I partecipanti ottengono punti nel corso del periodo dall’8 al 20 giugno, registrando i propri spostamenti sostenibili tramite l’app MUV Game (a piedi, in bicicletta, in bici/monopattino, coi mezzi pubblici, con bus extraurbani, in treno/metro e in car pooling, ecc.). I partecipanti che arrivano allo Yoga Day Festival ottengono il raddoppio dei punti.

Per la sfida sono previsti 3 premi, che verranno assegnati a 3 giocatori estratti fra i migliori qualificati in data 20/21 giugno durante il Festival.

I premi in palio sono:

Consulenza Evolutiva per Leader dell’Innovazione (Servizio interno al Festival)

Thai Yoga Massage (Trattamento individuale)

Liforme Yoga Mat (Tappetino per la pratica)

Con la “MUV Game mobile app” MUV offre un servizio che, tramite un gioco via applicazione per smartphone, raccoglie dati mobilità per metterli a disposizione alle comunità che li hanno prodotti e gratuitamente a pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca per promuovere la mobilità sostenibile e salutare.

Inquadrando il codice QR e scaricando l’app è possibile iniziare subito a giocare alla Yoga Day Festival Challenge

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