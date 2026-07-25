Cure Palliative: l’ennese Carmela Savoca Coordinatrice regionale della Federazione delle Cure Palliative
Un impegno concreto per il futuro delle cure palliative in Sicilia.
SAMOT Catania accoglie con grande orgoglio la nomina della dott.ssa Carmela Savoca, nostra Coordinatrice e responsabile della formazione e del personale, a Coordinatrice Regionale della Federazione Cure Palliative (FCP).
Un riconoscimento prestigioso che premia il suo percorso di competenza, dedizione e impegno e che rappresenta, al tempo stesso, un importante traguardo per la storia di SAMOT Catania: una realtà che, dal 2001, cresce attraverso il lavoro di rete, la formazione e la costante promozione della cultura della cura.
🧡A nome di tutta SAMOT Catania rivolgiamo le nostre più sincere congratulazioni alla dott.ssa Carmela Savoca! Buon lavoro!
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