Musti – Benenti su Porsche vincono il Rally Costa Smeralda

L’equipaggio pavese su Carrera RS di 2° Raggruppamento ha dominato la gara sarda organizzata dall’AC Sassari e secondo round di Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Farris – Pirisinu (Porsche) secondi con il successo di 4° Raggruppamento, primi tra i sardi. Colpi di scena sul finale con Pierangioli-Salis e la Ford in rimonta sul podio e Luise fuori dai giochi per noie al cambio. Atmosfera esclusiva sul Molo Vecchio di Porto Cervo

Porto Cervo (OT), 16 aprile 2023. Matteo Musti ed Agostino Benenti su Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento hanno vinto il 6° rally Costa Smeralda Storico, la gara sarda organizzata dall’Automobile Club Sassari, secondo appuntamento del Campionato italiano Rally Auto Storiche. L’equipaggio pavese della MRC Sport ha dominato la classifica e si è aggiudicato complessivamente 5 prove speciali su otto.

Seconda posizione sul podio generale e successo in 4° Raggruppamento per il padroni di casa Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, il pilota sassarese ed il co driver gallurese, portacolori RO Racing, si sono anche avvicinati al vertice con due scratch in prova, pur evitando rischi estremi e pensando a mantenere il primato di categoria e testare definitivamente la Porsche 911 Sc preparata dal Team Guagliardo, in vista delle prossime sfide europee.

Colpo di scena e cambio di terza posizione sul finale, quando il cedimento del cambio ha privato i bravi Matteo Luise e Melissa Ferro di difendere il 3° posto con la Fiat Ritmo 130 Abarth, i quali hanno lasciato definitivamente via libera ai toscani Walter Pierangioli e Fabio Salis in decisa rimonta sulla Ford Sierra Cosworth, sulla quale il turbo ha fatto qualche capriccio di troppo. L’equipaggio senese della Proracing ha portato il suo acuto con il successo nella PS 5, la prima della seconda tappa. A premiare i vincitori sul podio, davanti ad un numeroso pubblico, il Presidente AC Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’Assessore Regionale al Turismo Gianni Chessa.

Successo in 3° Raggruppamento concluso sotto al podio generale per gli altri toscani Riccardo De Bellis e Christian Soriani che con la Porsche 911 hanno condotto una gara in progressione, hanno ripreso quota nel tricolore e si sono riscattati dalla sfortuna avuta in casa nella gara d’esordio. Seconda gara della vita e su Porsche Carrera per il giovane ligure Emanuele Nucera, navigato dall’esperta Umberta Ghibellini, co driver con diversi titoli tricolori in palmarés, che ha condiviso l’esaltante esperienza di apprendistato per il pilota alla prima volta sulla strade sarde.

Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo hanno vinto il duello tra Porsche 911 per il1° Raggruppamento contro i sempre determinati Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi, l’emiliano e la co driver veneta un pò infastiditi da alcune noie tecniche. A fine gara Parisi non ha nascosto la sua gioia per il risultato ottenuto nella sua Regione di nascita, sebbene su prove non proprio congeniali al portacolori della Scuderia Rododendri, che ha incassato anche i complimenti del diretto rivale.

-“Abbiamo attaccato subito sulle prime prove, che sono anche state le più impegnative – ha dichiarato Matteo Musti al traguardo – i tre scratch della prima tappa ci hanno permesso di amministrare il vantaggio nella seconda, dove abbiamo comunque vinto due PS. Brivido sull’ultimo crono, quando abbiamo avuto un problema al cambio. Una gara molto entusiasmante con organizzazione perfetta”-.

-“L’ansia di partire col numero 1 sulle strade di casa ha pesato almeno quanto l’emozione di correre in Sardegna – spiega Sergio Farris – abbiamo testato la macchina in vista dell’impegno in Repubblica Ceca della prossima settimana, ma non abbiamo assunto rischi estremi, soprattutto contro un esperto come Musti”-.

-“Sono molto grato all’organizzazione per l’ottimo risalto che da alla nostra Regione di cui sono Delegato/Fiduciario – afferma Giuseppe Pirisinu – particolarmente emozionante correre in casa e su una vettura da vertice di classifica. Sono gratificanti anche i commenti raccolti dai tanti concorrenti in arrivo dalle altre regioni”-.

-“Siamo contenti del terzo posto che abbiamo cercato e voluto – sono le parole di Walter Pierangioli – una gara sofferta per noi, perché senza le noie tecniche avute potevamo fare di più. Abbiamo cercato di risolvere i problemi al meglio e siamo riusciti ad ottenere questo risultato ed un successo in prova”-.

Decisamente soddisfatti dalla loro gara Beniamino Lo Presti e Claudio Biglieri che sulla Porsche 911 SC hanno ottenuto il 2° posto di 3° Raggruppamento, quanto desideravano, con il 6° posto generale. Terza piazza di raggruppamento per Marc e Stephanie Laboisse, anche i biellesi di Cagliari su Porsche 911. Poco proficua la gara di Natale Mannino solo 4° per via di un guaio tecnico sulla sua Porsche. Hanno rimontato fino al 7° posto gli ungheresi Laszlo e Edit Mekler sulla ammirata Lancia Rally 037, con cui hanno chiuso terzi di 4° Raggruppamento, precedendo i toscani Riccardo Mariotti e Sandro Sanesi su Ford Sierra Cosworth, scivolati dalla 4^ in 6^ posizione sul finale per una foratura conseguente ad un’uscita di strada. Hanno completato il podio di 2° Raggruppamento i siciliani Nicola Tricomi e Giuseppe Lusco con una buona progressione sulla Porsche 911, con cui hanno chiuso noni. Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani hanno completato la top ten con l’Opel Corsa con cui si sono aggiudicati la classe A/1600. Successo casalingo per Enrico Pes di San Vittorio e Nicola Romano in classe A1300 sulla sempre pepata Peugeot 205 Rallye, mentre il fratello Pietro Pes di San Vittorio è salito per 2° sul podio di A2000 con l’Opel Kadett condivisa con Veronica Cottu, alle spalle dei primi: Pierucci – Buonamano su Volkswagen Golf GTI. Ottima terza piazza di 1° Raggruppamento per Massimo Giuliani e Claudia Sora, sulla intramontabile Lancia Fulvia Rally 1.3 HF, in gara con i colori della Scuderia del Palladio.

Classifica Top 5 generale: 1 Musti – Benenti (Porsche Carrera RS) in 1h10’11”6; 2 Farris – Pirisinu (Porsche 911 SC) a 59”4; 3 Pierangioli – Salis (Ford Sierra Cosworth) a 2’42”3; 4 De Bellis – Soriani (Porsche 911 SC) a 3’32”2; 5 Nucera – Ghibellini (Porsche Carrera RS) a 4’31”9.

Classifiche primi 3 di Raggruppamento: 1° Raggr.: 1 Parisi – D’Angelo (Porsche 911) in 1h19’20”8; 2 Palmieri – Zambiasi (Porsche 911) a 28”9; 3 Giuliani – Sora (Lancia Fulvia Rally 1.3 HF) a 2’51”1. 2° Raggr.: 1 Musti – Benenti (Porsche Carrera RS) in 1h10’11”6; 2 Nucera – Ghibellini (Porsche Carrera RS) a 4’31”9; 3 Tricomi – Lusco (Porsche 911 RS) a 7’26”6. 3 Rggr.: 1 De Bellis – Soriani (Porsche 911 SC) in 1h13’43”8; 2 Lo Presti – Biglieri (Porsche 911 SC) a 1’08”3; 3 Laboisse – Laboisse (Porsche 911 SC) a 4’40”1. 1 Raggr.: 1 Farris – Pirisinu (Porsche 911 SC) in 1h11’11”0; 2 Pierangioli – Salis (Ford Sierra Cosworth) a a1’42”9; 3 Mekler – Mekler (Lancia rally 037) a 3’45”1.

