17° Rally del Piemonte esaltante per Carra-Mauri

Per le portacolori del Casarano Rally Team con la Renault Clio Super 1600 successo di classe e terzo posto nel femminile a ridosso delle più performanti R5 nel secondo round del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco.

Alba(CN) 16 Aprile. Obiettivo raggiunto alla 17^ edizione del Rally di Alba regione Piemonte per Sara Carra e Federica Mauri che su Renault Clio curata dalla Efferre, bissano il successo di classe del “Ciocco” con cui la giovane driver portacolori del Casarano Rally team, in quell’ occasione affiancata da Lorenzo Mezzina, ha inaugurato il Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco.

Questa volta la 21enne salentina, ha proseguito la sua crescita avvalendosi dell’esperienza della Mauri per portare a termine in modo esaltante una gara resa insidiosa dal fondo delle prove molto impegnativo, raccogliendo tanti punti nella classifica riservata alle dame.

Ruolo importante nella gestione delle 9 prove speciali ha svolto il team, che ha dato all’equipaggio la possibilità di tenere a bada l’esuberanza della Clio Super 1600 davvero impegnativa in queste condizioni.

“ Sono molto soddisfatta di come è andata – ha dichiarato la Sarra – ho fatto una gara in crescendo fino al momento in cui ho gestito le gomme usurate dall’intenso lavoro protratto fino alla parte finale della gara. Tutto comunque benissimo, la macchina perfetta, il team è stato davvero molto importante e mi ha assistito in modo ineccepibile man mano che si andava avanti e la Super 1600 diventava indomabile. Ottimo feeling da subito con Federica, sono contenta adesso che siamo due donne e formiamo un equipaggio tutto in rosa”.

