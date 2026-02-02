Storie correlate

PIETRAPERZIA: CONSEGNATI ALL’IMPRESA I LAVORI DELLA STRADA RURALE in c.da VIGNA D’ASCARI – ARCERO

Aidone Breaking News: 𝗩𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗲 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝘇𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝗹’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝘂𝘀 𝗟𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗕𝗮𝗿 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à

giuseppe trovato

Crollo Muro viale delle Olimpiadi: il consigliere comunale Giuseppe Trovato: “trovare soluzioni alternative di viabilità per il quartiere Ferrante”

giovanni arena

Gaglioweb.it: Giovanni Arena tra i 100 più influenti di Sicilia

Muro crollato in contrada Ferrante: il consigliere comunale Mirko Andolina: “procedere ad immediata verifica del muro in questione”

