Muro crollato in contrada Ferrante: il consigliere comunale Mirko Andolina: “procedere ad immediata verifica del muro in questione”

Alla luce dei recenti avvenimenti che hanno interessato diverse aree della Sicilia, colpite da forti e persistenti piogge con gravi conseguenze per la sicurezza pubblica, ritengo doveroso, a seguito di diverse segnalazioni ricevute, richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sullo stato del muro di sostegno realizzato per il contenimento del terreno a monte, posto in adiacenza alla sede stradale presente in Viale delle Olimpiadi.

Proprio in questa zona, appena qualche giorno fa, si è già verificato il crollo di un muro che ha determinato la chiusura di Via Civiltà del Lavoro, causando notevoli disagi alla viabilità e ai residenti. Tale evento ha avuto un impatto significativo sulla quotidianità dei cittadini, lasciando di fatto Viale delle Olimpiadi come unica strada di collegamento per tutti i residenti della zona Ferrante.

Considerata l’attuale situazione meteorologica, caratterizzata da piogge intense e sempre più frequenti, appare quanto mai opportuno procedere a una verifica puntuale dello stato dell’arte del muro in questione, al fine di accertarne le condizioni strutturali e il livello di sicurezza. La prevenzione, in questi casi, rappresenta lo strumento più efficace per evitare situazioni di pericolo e scongiurare interventi emergenziali che potrebbero avere conseguenze ben più gravi.

Pertanto, si presti subito attenzione sul tratto interessato e, qualora emergessero criticità, si attivino tempestivamente tutte le azioni preventive necessarie, a tutela dell’incolumità dei cittadini e della viabilità dell’area.

Advertisement

Advertisement

Visite: 78