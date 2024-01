Movimento 5 Stelle. Nasce il nuovo gruppo territoriale di Caltanissetta

Alla presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, eletto Alberto Scalia quale referente del gruppo nisseno.

Caltanissetta 13 gennaio 2024 – Il Movimento 5 Stelle in Sicilia costituisce un nuovo gruppo territoriale. Nelle scorse ore infatti è stato presentato il nuovo gruppo territoriale di Caltanissetta che vedrà il coordinamento di Alberto Scalia, eletto referente del M5S nel capoluogo nisseno.

“Un segnale importante – dice il coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola, presente alla riunione nissena – all’inizio del 2024. Ad Alberto Scalia ed a tutto il gruppo di Caltanissetta vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Ci aspetta un anno pieno di sfide, soprattutto a Caltanissetta e, per affrontarle al meglio, i gruppi territoriali sono fondamentali. Grazie al nostro Roberto Gambino Sindaco, al presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì, agli assessori, a tutti i consiglieri comunali e a tutti gli iscritti al gruppo territoriale che hanno lavorato per questo importante traguardo. Avanti così, sempre #dallapartegiusta” – conclude Di Paola”.

Alla riunione avvenuta ieri (venerdì 12 gennaio) a Caltanissetta erano presenti oltre a Roberto Gambino e al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri, e agli assessori, anche la senatrice Ketty Damante e la deputata alla Camera Ida Carmina.

Prosegue quindi con determinazione la costituzione dei gruppi territoriali, voluti dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e coordinati in Sicilia dal referente regionale e deputato ARS Nuccio Di Paola. Quello appena formato a Caltanissetta, va ad aggiungersi ai gruppi già costituiti e in fase di costituzione in decine di città siciliane.

Visite: 46