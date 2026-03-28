Montedoro entra nella Strada degli Scrittori

Anche Montedoro, paese della provincia di Caltanissetta, entra a far parte della Strada degli Scrittori grazie ai romanzi e ai racconti di uno scrittore e di una scrittrice: Angelo Petyx e Louise Hamilton Caico che in tempi diversi hanno raccontato il cuore di zolfo della Sicilia.

Con una delibera della Giunta comunale, guidata dal sindaco Renzo Bufalino, il Comune ha ufficialmente aderito alla Strada degli Scrittori, l’associazione culturale ideata e diretta da Felice Cavallaro. Un itinerario che unisce i paesi e le città che hanno dato i natali a scrittori e scrittrici nel cuore della Sicilia.

“Un riconoscimento importante per la nostra comunità – commenta il sindaco Bufalino – che entra a far parte di un circuito che celebra i grandi nomi della letteratura italiana e siciliana – da Pirandello a Sciascia, da Camilleri a Tomasi di Lampedusa”.

Angelo Petyx (Montedoro, 1912 – Cuneo, 1997), scrittore e poeta, voce autentica del mondo minerario siciliano. Antifascista e partigiano, autore del celebre romanzo “La miniera occupata” (Mondadori), apprezzato dallo stesso Leonardo Sciascia. A lui è intitolato il Museo della Zolfara accanto alla miniera Nadurello, una delle realtà museali più importanti dedicate all”epopea dello zolfo.

Louise Hamilton Caico (Nizza, 1861 – Palermo, 1927), nobildonna di origini anglo-irlandesi, che visse a Montedoro per oltre sedici anni, oltre ad essere impegnata nel campo letterario ha documentato con la sua macchina fotografica la Sicilia dell’entroterra. Autrice di “Sicilian Ways and Days” (Londra, 1910, tradotto negli anni Ottanta), il suo archivio fotografico di oltre seicento immagini è oggi sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.

La casa della famiglia Caico è oggi centro culturale che racconta gli scrittori siciliani attraverso le pagine dedicate all’isola.

“La rete della Strada degli Scrittori – sottolinea il direttore Felice Cavallaro -non solo può contare oggi su una nuova importante tappa, Montedoro, ma soprattutto si arricchisce di due importanti figure che hanno raccontato e documentato con le loro opere la Sicilia dell’entroterra e delle miniere: una donna eclettica e dalla grande levatura intellettuale come Louise Hamilton Caico e uno scrittore che va meglio conosciuto e valorizzato come Angelo Petyx”.

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