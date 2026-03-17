“Miti e Riti”: La Settimana Santa di Aidone Negli Scatti di Andrea Lattuca

Una mostra fotografica unica che esplora la Fede, la Tradizione e il Folklore siciliano attraverso 20 immagini intense a colori.

Aidone – La Confraternita di Maria SS Annunziata è lieta di presentare “Fede, Miti e Riti”, una mostra fotografica personale di Andrea Lattuca che cattura l’essenza profonda e la vibrante spiritualità della Settimana Santa ad Aidone, in provincia di Enna. La mostra, che presenterà una selezione curata di 20 fotografie a colori, aprirà al pubblico il 28 marzo 2026 e rimarrà visitabile fino al 6 aprile 2026.

Attraverso l’obiettivo sensibile e documentaristico di Andrea Lattuca, la mostra fotografica “Fede, Miti e Riti” offre uno sguardo intimo e potente su una delle celebrazioni pasquali più suggestive e autentiche della Sicilia. La Settimana Santa di Aidone è nota per la sua fusione unica di devozione religiosa, antiche tradizioni e drammaturgia popolare, che risalgono a secoli fa.

Un Viaggio Visivo tra Fede e Tradizione

La mostra si concentra sui momenti salienti dei riti aidonesi, documentando la partecipazione sentita della comunità e la complessa simbologia delle processioni. Le fotografie di Andrea Lattuca ritraggono con intensità la Settimana Santa di Aidone.

“Fede, rito e mito” non è soltanto un racconto per immagini, ma anche un invito a riflettere sul valore culturale e antropologico delle tradizioni popolari, capaci di attraversare i secoli e di mantenere viva una memoria condivisa.

La mostra offre al pubblico l’opportunità di immergersi in un percorso visivo intenso, dove la fotografia diventa testimonianza, narrazione e memoria, restituendo tutta la potenza evocativa della Settimana Santa di Aidone.

La scelta di Andrea Lattuca di presentare la collezione di scatti a colori non è casuale. Le immagini a colori catturano la vivacità degli abiti delle confraternite, i dettagli delle chiese e l’atmosfera di Aidone in primavera, accentuando i momenti più intensi e focalizzandosi sulla texture dei volti, sull’espressione del dolore e della fede, e sull’atmosfera senza tempo che avvolge queste antiche tradizioni. La fotografia diventa così uno strumento per indagare il rapporto tra fede, tradizione e identità collettiva, ma anche per evidenziare la dimensione quasi arcaica e mitica che questi riti continuano a conservare nel tempo

Le Parole del Fotografo

“Documentare la Settimana Santa di Aidone è stata un’esperienza profondamente toccante,” afferma Andrea Lattuca. “Non si tratta solo di fotografare un evento; si tratta di immergersi nell’anima di una comunità, di catturare la tensione tra il sacro e il profano, la fede, il dolore e la speranza. Con questa mostra, spero di trasmettere l’autenticità di questi riti e la forza della tradizione che continua a unire generazioni.”

Dettagli della Mostra

Titolo: Fede, Miti e Riti

Fotografo: Andrea Lattuca

Contenuto: 20 fotografie a colori

Sede: Chiesa Maria SS Annunziata – Via Arconide n. 94 – Aidone

Date: dal 28 marzo al 6 aprile 2026

Orari di Apertura: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 19

Ingresso: gratuito

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