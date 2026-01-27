Storie correlate

Ddl per interventi urgenti, emendamenti a firma di Marano (M5s): “40 milioni di contributi a fondo perduto a famiglie e imprese”

Riccardo Gennaio 27, 2026 0
conviviale

Al Ristorante Garden di Pergusa la Conviviale dell’Accademia italiana della Cucina

Riccardo Gennaio 19, 2026 0
scienze umane 1

Enna: il 20 gennaio Open Day Scienze Umane

Riccardo Gennaio 17, 2026 0

Ultime notizie

Arpa Sicilia, Csa-Cisal: “Convocati dall’assessorato all’Ambiente, rimandato il sit-in”

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

De Luca, M5S Ars: “Interventi siano immediati. Ci sono imprese distrutte due anni fa che non hanno ancora ricevuto un euro. Bene destinare le somme dei collegati ai disastri del ciclone”

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

De Luca (M5S Ars): “Incredibile, sarà Simona Vicari a coordinare la cabina di regia per i disastri del ciclone Harry. Qualcuno ricordi a Schifani che è sotto processo per corruzione”

Riccardo Gennaio 27, 2026 0
meteo 39

Previsioni Meteo Enna Continua il flusso atlantico. Due impulsi ravvicinati.

Riccardo Gennaio 27, 2026 0