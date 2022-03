MARIO BIONDI

DATA ZERO DEL NUOVO TOUR TEATRALE 2022

ENNA

5 MAGGIO 2022

TEATRO GARIBALDI

BIGLIETTI IN VENDITA DA DOMANI 9 MARZO ORE 12.00

SU WWW.PUNTOEACAPO.UNO E PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

Mario Biondi sceglie la sua Sicilia per allestire e curare la regia e i particolari del suo nuovo prossimo tour Europeo.

Lo fa scegliendo il cuore dell’Isola e la città più alta d’Italia, Enna e il Teatro Garibaldi, un gioiello di architettura teatrale di fine ‘800, classico teatro all’italiana, che ospiterà le prove al chiuso del nuovo live show e la prova generale “data zero” del tour: giovedì 5 maggio alle 21.00 il palco del Teatro Garibaldi lo vedrà infatti esibirsi insieme alla sua band, proponendo i più grandi successi di repertorio e i brani del nuovo album “Romantic” in uscita il 18 marzo.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Enna, servizio eventi Teatro Garibaldi.

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani 9 marzo sul sito www.puntoeacapo.uno, nei circuiti e punti vendita abituali (Enna: Ventuno Viaggi Piazza Bovio 34 Enna 0935 504479)

Nell’attesa è già in radio e in “Romantic song”, il primo singolo tratto dall’album: il brano, con il testo firmato dallo stesso Biondi che ne ha composto anche la musica con Massimo Greco e David Florio, è uno degli inediti di questo progetto interamente dedicato all’amore declinato attraverso i mondi sonori più cari all’artista che qui si rifà al groove degli anni ’70: “Un pugno di musicisti, delle bellissime voci femminili e una canzone che “groova” rievocando sound anni ’70 che ci hanno ispirato e fatto crescere nell’eccellenza della musica soul”, commenta.

“Romantic song” è stato registrato in maniera analogica, grazie al supporto della storica band di Biondi e un coro di voci femminili tra cui quella della figlia Zoe. La scelta della registrazione fatta dal vivo in studio caratterizza l’intero album e gli conferisce un suono molto caldo e autentico.

All’indomani della data zero, venerdì 6 maggio ore 21.00, il tour prenderà il via nella sua città, Catania, al Teatro Metropolitan ore 21.00: i biglietti sono già disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno e nei punti vendita autorizzati.

Il tour teatrale 2022 è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour.

