Ritorna “Sulla Vetta”, la rassegna teatrale di Calascibetta (EN) organizzata da Rete Latitudini con grandi protagonisti della scena contemporanea italiana. “Polvere” di La Ruina giovedì 10 marzo inaugura il cartellone.

“Polvere – Dialogo tra uomo e donna” di Saverio La Ruina giovedì 10 marzo alle ore 20.30 inaugurerà la rassegna teatrale “Sulla Vetta” che sarà ospitata al Teatro Comunale Contoli Di Dio di Calascibetta (Enna).

Il pluripremiato spettacolo (produzione da Scena Verticale di Castrovillari), che vede in scena lo stesso regista Saverio La Ruina e l’attrice Cecilia Foti, mette in luce l’anima di una coppia, scavando nelle loro dinamiche: una storia di “malamore”, via via degradata dall’uomo in una vera e propria persecuzione psicologica e fisica, un ring dove chi dà i colpi, virtuali o no, è sempre e solo l’uomo.

Il 9 marzo alle 19:00 nello stesso teatro è in programma un incontro pubblico con Saverio La Ruinae Cecilia Foti, organizzato da Latitudini in collaborazione con il Centro antiviolenza DonneInsieme Sandra Crescimanno e la sezione locale della FIDAPA, sul tema della violenza di genere. Interverranno Maria Grasso (DonneInsieme), Piera Dello Spedale Venti (FIDAPA), Filippa Ilardo (critica teatrale) Elisa Di Dio (Compagnia dell’Arpa).

Un atteso ritorno per questa rassegna, organizzata da Rete Latitudini, in collaborazione con il Comune di Calascibetta e l’Associazione Contoli Di Dio, che vedrà la partecipazione di grandi protagonisti della scena teatrale contemporanea italiana.

Sette gli spettacoli del cartellone, ai quali si aggiungono quattro appuntamenti speciali: tre di questi si svolgeranno al Caffè Letterario Al Kenisa di Enna, mentre quello conclusivo della rassegna sarà il laboratorio open air “Didone / Un Teatro In Cenere” con Lina Prosa ed Elisa Di Dio, in programma dal 7 al 12 giugno. Questa residenza di creazione teatrale, che prevede anche una performance finale, si svolgerà in vari luoghi storici e urbani dei borghi del comprensorio ennese.

Gigi Spedale, Presidente di Latitudini, presenta così “Sulla Vetta”: “Non sarebbe utile né indolore descrivere cosa ci stanno lasciando questi ultimi due anni, trascorsi confinati fuori dalla nostra Casa, che è il Teatro. È invece facile dire cosa ci aspettiamo di ritrovare, con questa coraggiosa riapertura: la gioia della conoscenza e della condivisione delle migliori espressioni della drammaturgia italiana. Ci aiuteranno a sollevarci dall’ardua realtà che viviamo, senza dimenticarla ma per meglio comprenderla, con una più consapevole visione d’insieme e con una più ampia panoramica sul mondo che ci circonda e sugli accadimenti, che a volte appaiono più demenziali del teatro dell’assurdo. In tre parole: meraviglia, consapevolezza e speranza, ecco cosa ci aspettiamo da questo nuovo viaggio irrinunciabile.”

Maria Rita Speciale, Assessore alla Cultura del Comune di Calascibetta, aggiunge: “L’impulso propulsivo alla cultura come vero motore di ripresa, il teatro evasione, ma che fa riflettere e scava dentro l’animo degli spettatori. Con questa chiave di lettura abbiamo inteso dare nuovamente avvio a questa stagione teatrale al Cineteatro “Contoli-Di Dio”. Una ripartenza, l’ennesima, ma con una nuova importante convinzione, quella che il teatro sia costruttore di comunità, luogo di cittadinanza, accesso alla cultura per le nuove generazioni e laboratorio di pensiero”.

Mario Colianni, Presidente dell’Associazione Contoli Di Dio, conclude: “Riparte la rassegna teatrale. Il nostro piccolo teatro riapre per ritrovare il contatto con il pubblico. Ricominciamo con entusiasmo e passione a trasmettere parole, emozioni, bellezza, attraverso un gioco che, tra finzione e realtà, coinvolge attori e spettatori. Un gioco drammatico che unisce e diventa vita”.

Il secondo appuntamento con la rassegna “Sulla Vetta” è in programma venerdì 25 marzo alle 20:30, con lo spettacolo “Come un granello di sabbia” di Salvatore Arena e Massimo Barilla, con Salvatore Arena (Produzione Mana Chuma – Reggio Calabria). A questo seguirà domenica 27 marzo alle 19:30 al Caffè letterario Al Kenisa di Enna l’evento speciale della stessa Compagnia teatrale, che vedrà in scena Massimo Barilla con “Ossa di Crita”, reading-spettacolo tratto dal suo libro omonimo, con le musiche originali dal vivo di Luigi Polimeni (piano, synth, theremin).

Teatro Contoli Di Dio (inizio spettacoli ore 20:30)

· 9 marzo (ore 19:00)

Incontro pubblico con Saverio La Ruina e Cecilia Foti. Interventi di Maria Grasso (DonneInsieme), Piera Dello Spedale Venti (FIDAPA), Filippa Ilardo (critica teatrale) Elisa Di Dio (Compagnia dell’Arpa).

· 10 marzo (spettacolo inaugurale *)

POLVERE di Saverio La Ruina, con Saverio La Ruina e Cecilia Foti

Produzione Scena Verticale – Castrovillari

· 25 marzo

COME UN GRANELLO DI SABBIA di Salvatore Arena e Massimo Barilla, con Salvatore Arena – Produzione Mana Chuma – Reggio Calabria

· 7 aprile

LA DELICATEZZA DEL POCO E DEL NIENTE Roberto Latini legge Mariangela Gualtieri – Produzione Lombardi – Tiezzi – Firenze

· 21 aprile

IL NOSTRO AMORE SCHIFO di e con Luciana Maniaci e Francesco d’Amore – Produzione Statale 114 – Catania

· 29 aprile

UN CURIOSO ACCIDENTE di Carlo Goldoni

Produzione Compagnia Contoli Di Dio – Calascibetta

· 5 maggio

IL CORTILE – di Spiro Scimone, con Francesco Sframeli, Spiro Scimone e Gianluca Cesale – Produzione Compagnia Scimone Sframeli – Messina

· 12 maggio

VIRGINEDDA ADDURATA di Giuseppina Torregrossa con Egle Doria e Francesca Vitale – Produzione La Memoria del Teatro – Catania/Milano

EVENTI SPECIALI

ENNA – Caffè Letterario AL KENISA (inizio ore 19:30)

· 27 marzo

OSSA DI CRITA di e con Massimo Barilla, musiche dal vivo Luigi Polimeni

Produzione Mana Chuma Reggio C./Messina

· 28 aprile

SOTTO IL SEGNO DEL CUNTO di e con Gaspare Balsamo

Produzione Retablo Catania/Milano

· 27 maggio

SODA CAUSTICA di Sabrina Petyx, con Stefania Blandeburgo, regia Giuseppe Cutino

Produzione Arpa – Calascibetta EN

CALASCIBETTA – Luoghi storici e urbani dei Borghi

· 7-12 giugno

DIDONE / UN TEATRO IN CENERE con Lina Prosa ed Elisa Di Dio

Laboratorio aperto per Spazi aperti – Residenza di creazione teatrale con performance finale.

Costo biglietti:

Ordinario – singolo spettacolo ———————————————— € 8,00

Ridotto – singolo spettacolo (under 21 over 65) ————————— € 7,00

Carnet 7 spettacoli in prevendita ——————————————— € 50,00

Carnet 7 spettacoli in prevendita ridotto (under 21 – over 65) ———– € 40,00

Carnet 7 spettacoli in prevendita ridotto in convenzione —————— € 40,00

*Spettacolo inaugurale ——————————————————— € 5,00

