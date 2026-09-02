GANGI APRE LE PORTE ALLA II EDIZIONE DELLA “MOSTRA DELL’ARTIGIANATO E MADO COOKING TOGETHER 2026”

Da venerdì prossimo(4 settembre) il borgo diventa capitale delle eccellenze madonite

Gangi, 02 settembre 2026

Il primo weekend di settembre Gangi si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. Il progetto “La Sicilia che piace” entra nella suo clou e il borgo madonita accoglierà la seconda edizione della “Mostra dell’Artigianato e Mado Cooking Together 2026”, tre giorni dedicati alle produzioni locali, ai mestieri antichi, alla creatività contemporanea e alla cultura gastronomica delle Madonie.

L’iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale di Gangi, sostenuta da numerose imprese del territorio e cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive. Fondamentale il ruolo del Comune di Gangi, insieme al contributo della BCC.

Il centro storico si animerà con stand espositivi, degustazioni, visite guidate, attività di bike sharing, giri in ape calessino, laboratori creativi e momenti di approfondimento con esperti del settore. Un mosaico di iniziative che racconta la vitalità delle Madonie e la capacità del territorio di innovare senza perdere il legame con le proprie radici.

Il programma include anche un convegno sul commercio online e un grande show cooking dedicato alle ricette tipiche madonite reinterpretate in chiave green e benessere, a conferma di una gastronomia che sa dialogare con le nuove sensibilità ambientali e salutistiche.

Domenica 6 settembre, la manifestazione si intreccerà con un momento simbolico: il Giubileo delle Attività Produttive al Santuario dello Spirito Santo, un’occasione per celebrare il lavoro, le imprese e la comunità che le sostiene.

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In serata, Piazza del Popolo ospiterà Gangi Fast Fashion, la sfilata curata dal team de “I Negozi di Gangi”, con la conduzione di Chiara Esposito e l’animazione di Roby D’Antoni. Un appuntamento che unisce moda, territorio e partecipazione, trasformando il borgo in un palcoscenico contemporaneo.

Alla manifestazione prenderanno parte aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato artistico, del design, della moda sostenibile e del sistema casa green, rappresentando un tessuto produttivo dinamico e innovativo, capace di coniugare tradizione, creatività e nuove tecnologie.

PROGRAMMA UFFICIALE

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026

Ore 18:30 – Apertura degli stand e degli spazi espositivi

Ore 20:30 – Degustazione di prodotti locali

Ore 21:30 – Intrattenimento musicale con La Vanova’s Band Piazza Zoppo di Gangi

SABATO 5 SETTEMBRE 2026

Ore 18:00 – Apertura spazi espositivi

Ore 18:30 – Masterclass “Alte Madonie in Calice” Un viaggio tra Grillo e Perricone, accompagnato da storie di Curtigghiu Con i vini della Tenuta San Giaime Ristorante La Dimora – Ingresso su prenotazione, posti limitati

Ore 20:30 – Degustazioni di Street Food Madonita

Ore 22:30 – Intrattenimento musicale e animazione “El Perreo” Con Andrea Arrigo – DJ

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026

Ore 10:30 – Giubileo delle Attività Produttive Santuario dello Spirito Santo

Ore 13:00 – SPAZIO COOKING

Show Cooking con prodotti locali a cura dello Chef Fabio Armanno

Convegno – Dibattito “Il commercio online e le nuove tecnologie a servizio dell’artigianato”

Ore 20:30 – Gangi Fast Fashion Sfilata a cura del Team I Negozi di Gangi Presenta Chiara Esposito Animazione di Roby D’Antoni Piazza del Popolo

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