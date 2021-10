Il Sindaco di Enna, considerato il protrarsi dell’emergenza meteo ha disposto, per domani 26/10/2021, la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale e la sospensione del mercato settimanale.

Ordinanza di chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati

per avverse condizioni meteo nella giornata del 26 Ottobre 2021

IL SINDACO

PREMESSO che:

 la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, tramite bollettino N.55714 del

25/10/2021 ha comunicato che dalle ore 16 del 25/10/2021 fino alle ore 24.00 del

26/10/2021 si prevedono precipitazioni da sparse e diffuse a carattere di rovescio o

temporale con livello di criticità ALLARME – codice ROSSO, per rischio idrogeologico e

idraulico

 sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell’evento;

 il C.O.C. della Protezione Civile Comunale ha attivato le funzioni necessarie alla gestione

quali l’Ufficio Tecnico (F.1), la Polizia Municipale (F7), Servizio Pubblica Istruzione

(F5); Volontariato (F3);

 è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la

popolazione coinvolta dall’evento in questione;

CONSIDERATO che:

 le indicazioni riportate nell’allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di rischio e

di vulnerabilità del territorio comunale;

 si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla

viabilità e ad alcuni servizi pubblici, nonché ad indicare alla popolazione norme minime

comportamentali precauzionali da seguire per tutta la durata delle allerte meteo

idrologiche, sia prima che durante l’evento;

 è necessario pianificare le misure relative alla limitazione o all’interdizione degli accessi

nelle aree urbane e extraurbane o infrastrutture pubbliche e private esposte al rischio;

 sono possibili cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti

pubblicitari, distacchi di cornicioni, nonché cadute di calcinacci e tegole dai fabbricati;

 è stato attivato, per l’allerta in argomento, il Centro Operativo Comunale di Protezione

Civile;

CONSIDERATO altresì che:

 l’evento meteorologico previsto dal bollettino della SORIS determina uno scenario con

effetti al suolo, non quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo

e nello spazio, ma possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle

persone;

 l’evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura possibili

allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano;

CHE

 la chiusura delle scuole, per come suggerito dal C.O.C., è misura idonea a rendere

maggiormente praticabili le strade cittadine al traffico veicolare;

RITENUTO che:

 l’art. 3, punto c) del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 che stabilisce nel Sindaco

l’autorità territoriale di protezione civile;

 l’art. 108, comma 1 punto c) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compiti

amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

 Visto l’art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del

Servizio nazionale della Protezione Civile”

 l’art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al

Sindaco, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza

sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture

afferenti alle rispettive amministrazioni;

 il Piano di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106

del 17/10/2016 prevede l’adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie

fasi di allarme ed evento in corso;

 si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione

civile, come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni

per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’Art. 50, punto 6 del D.

Lgs. 267/2000;

VISTE, altresì:

 la legge Regionale n.14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile;

 l’articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16

del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali);

 l’art. 12 del D.Lgs.2 gennaio 2018 n.1;

 l’art. 50 punto 6 del TUEL;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, per la

giornata del 26/10/2021

ORDINA

la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati ricadenti nel Comune

di Enna;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90

DISPONE

1) che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sulle pagine Web

del Comune di Enna.

2) di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:

 alla Prefettura di Enna;

 alla Questura di Enna;

 al Comando Provinciale Carabinieri di Enna;

 al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna;

 al Comando della Polizia Locale di Enna;

 al Comando dei VV. F. di Enna;

 al Presidente della Regione Siciliana;

 al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

 al Genio Civile di Enna;

 all’Ufficio Scolastico Provinciale;

 ai Dirigenti Scolastici;

 alla SORIS Sicilia;

 agli Organi di informazione

IL SINDACO

F.to Avv. Maurizio Dipietro

Visite: 32