Magliona si lancia nel rush finale del Master Tricolore Prototipi

Prima, cruciale tappa nel weekend del 16 ottobre al Mugello Circuit dove il pilota sardo è all’esordio al volante della Norma M20 FC del team CMS con la quale insegue la vetta della classifica per poi giocarsi il titolo a Misano Adriatico in novembre. Le gare in programma sul circuito toscano sabato alle 11.55 e domenica alle 12.35 su MS Motor TV (Sky 229) e sui canali web del Gruppo Peroni Race

Sassari, 12 ottobre 2022. Omar Magliona si lancia nella volata finale dl Master Tricolore Prototipi, il cui penultimo, fondamentale appuntamento stagionale si disputa il 14-16 ottobre al Mugello Circuit. La serie nazionale del Gruppo Peroni Race riservata alle spettacolari sportscar biposto arriva al quinto doppio round con la rincorsa al titolo CN ancora del tutto aperta. Alla prima annata completa in pista, il pilota sassarese, nove volte campione italiano nella Velocità in Salita, ha già messo a segno 4 vittorie nelle 8 gare fin qui disputate e su uno dei circuiti più impegnativi e veloci, uno dei tracciati più “da pelo” al mondo, è all’esordio assoluto.

Magliona scoprirà quindi per la prima volta il Mugello al volante della Norma M20 FC Honda di classe CN2 preparata dal team toscano CMS Racing Cars utilizzata fin da inizio stagione. Attualmente in classifica il driver e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica vanta 120 punti ed è secondo all’inseguimento della leadership con 18 lunghezze da recuperare: ogni vittoria vale 25, quindi in palio ci sono ancora 100 punti nelle 4 gare rimaste in calendario (le due in Toscana e poi le due della finalissima a Misano Adriatico in novembre).

Sono 21 gli iscritti del Mugello nel Master Tricolore Prototipi. Dopo le prove libere della mattinata, venerdì alle 16.15 sono in programma le qualifiche, mentre sabato alle 11.55 scocca l’ora del via di gara 1. Domenica alle 12.35 gara 2 completerà il weekend toscano. Entrambe sulla distanza di 25 minuti, le corse saranno trasmesse in diretta televisiva su MS Motor TV (canale 229 di Sky) e via web sui canali Facebook e Youtube ufficiali del Gruppo Peroni Race.

Magliona dichiara in vista del penultimo atto: “Per me è la prima volta al Mugello e quindi dovrò cercare di adattarmi al più presto. Spero che le prove libere mi aiutino a capire rapidamente come dovermi comportare su uno dei circuiti più impegnativi. Molto quindi dipenderà da me, perché so che il nostro prototipo e la squadra sono pronti, anche se poi ovviamente c’è da affinare tutto nell’insieme. Sono certo che sabato avrò le idee più chiare, in ogni caso dobbiamo cercare di puntare in alto perché nel momento più importante della stagione non possiamo tirarci indietro e, anzi, saranno necessarie tutte le motivazioni e la grinta possibili”.

Master Tricolore Prototipi 2022: 1° maggio Vallelunga; 19 giugno Misano; 10 luglio Varano; 11 settembre Vallelunga, 16 ottobre Mugello; 6 novembre Misano.

