L’UNIONE INSIGNITI AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA INCONTRA Il XII° CENTRO DI MOBILITAZIONE SICILIA DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO CROCE ROSSA ITALIANA

Palermo – Proseguono gli incontri dell’Uir per creare rete tra istituzioni, associazioni e società civile: la scorsa settimana il cav. Nicola Barretta, delegato territoriale di Palermo dell’Uir e vice coordinatore regionale, si è incontrato con il comandante del XII° centro di mobilitazione Sicilia del corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, tenente commissario Gaetano Ricontati.

Per l’occasione, sono stati ricordati i 7 Principi Fondamentali su cui si fonda la Croce Rossa internazionale (adottati a Vienna nel 1965) che sono: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; tali principi sono stati pienamente condivisi dal cav. Barretta, che è anche un ufficiale commissario Cri in congedo, che da oltre 26 anni di servizio ha svolto diverse missioni operative in Patria e all’estero, e sono stati suggellati con lo scambio dei crest istituzionali.

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“Questo incontro ha rafforzato il dialogo con l’istituzione internazionale CRI ed in particolare con il corpo militare volontario ausiliario delle Forze Armate – ha sottolineato il cav. Nicola Barretta- costruendo sinergia tra l’associazione UIR APS, le forze armate, l’associazione Croce Rossa Italiana, la cittadinanza, nel comune impegno di promuovere la Costituzione Italiana, la memoria storica, il servizio a favore della nazione con particolare attenzione alle persone bisognose d’aiuto”.

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