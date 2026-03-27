Luchè conquista Messina: Palarescifina sold out

L’artista tornerà in estate in Sicilia: il 30 luglio al Velodromo di Palermo e il 31 luglio alla Villa Bellini di Catania

Sold out per il concerto di ieri sera di Luchè al Palarescifina di Messina. Un evento attesissimo che ha richiamato fan da tutta la Sicilia e dalla vicina Calabria, pronti a sfidare freddo e pioggia pur di partecipare a una delle tappe più coinvolgenti del tour.

L’artista tornerà in Sicilia la prossima estate con il “Summer Tour 2026”, organizzato da Vivo Concerti. Due le date già annunciate: il 30 luglio al Velodromo di Palermo e il 31 luglio alla Villa Bellini di Catania. Gli appuntamenti siciliani sono promossi da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli. I biglietti sono già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Ad aprire la serata è stato CoCo, protagonista di un set che ha immediatamente acceso l’entusiasmo del pubblico. L’artista è poi tornato sul palco insieme a Luchè per alcuni duetti molto attesi, tra cui No Love, Non siamo uguali e Fin qui, regalando momenti di forte connessione con i fan.

Nel corso dello show, Luchè ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, portando sul palco i suoi grandi successi insieme ai brani dell’ultimo album Il mio lato peggiore. Il pubblico ha accompagnato ogni canzone, cantando dall’inizio alla fine e contribuendo a creare un’atmosfera intensa e carica di energia.

Tra i brani in scaletta anche Labirinto, che ha segnato la partecipazione dell’artista alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e che ha rapidamente scalato le classifiche dei brani più utilizzati su TikTok. Non sono mancati altri titoli molto amati come Le pietre non volano, Ultima volta, Star, Nada, Morire vuoto, Password, Ilary, Chico, Ginevra, Miami Vice, Stamm Fort, Nessuna e Non abbiamo età.

Il successo della tappa messinese conferma il forte legame tra Luchè e il suo pubblico, sempre più numeroso e appassionato.

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